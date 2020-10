Hanoi (VNA) - Le Vietnam n’a recensé aucun nouveau cas de transmission communautaire du SARS-CoV-2 à 18 heures samedi 24 octobre, marquant le 52e jour consécutif sans nouvelle contamination dans la communauté, selon le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Long An (Sud), Pham Tân Hoa, remet à des citoyens le certificat d’accomplissement de la quarantaine concentrée. Photo : VNA

Le pays a jusqu’à présent enregistré 1.160 cas d’infection au nouveau coronavirus, après avoir découvert 12 nouveaux cas importés qui ont été mis en quarantaine juste après leur arrivée.Sur ce total, 691 sont d’origine locale, dont 551 liés à la ville de Dà Nang depuis le début de la dernière vague de coronavirus le 25 juillet.Actuellement, 1.051 patients se sont rétablis et 35 sont décédés des suites de complications liées à la maladie. La plupart des décès étaient des personnes âgées souffrant de graves problèmes de santé sous-jacents.Parmi les patients encore sous traitement, quatre ont été testés négatifs pour le SRAS-CoV-2 une fois, trois deux fois et 16 trois fois. Actuellement, il n’y a aucun patient dans des conditions critiques.Au total, 14.149 personnes ayant été en contact direct avec des cas confirmés ou en provenance de régions épidémiquers sont mises en quarantaine, dont 159 dans des hôpitaux, 13.185 dans des centres de quarantaine concentrée et 805 à domicile ou dans des établissements d’hébergement. – VNA