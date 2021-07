Une ruelle dans la rue Lo Duc, Hanoï, mise en quarantaine en raison des risques liés au COVID-19. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, de 19h30 samedi à 06h00 dimanche, le Vietnam a détecté 3.979 nouvelles contaminations au coronavirus, dont six cas importés.



Parmi les 3.973 nouveaux cas de transmission locale, 2.328 ont été recensés à Ho Chi Minh-Ville, 881 à Binh Duong, 218 à Tien Giang, 134 à Dong Nai, 127 à Tay Ninh, 82 à Khanh Hoa, 50 à Vinh Long, 33 à Ben Tre, 18 à Can Tho, 17 à Tra Vinh, 17 à Kien Giang, 16 à Da Nang, 14 à Phu Yen, 11 à Hanoï, neuf à Soc Trang, six à Binh Phuoc, quatre à Bac Ninh, trois à Hau Giang, deux à Dak Nong, deux à An Giang, un à Nghe An.



Le total s’établit désormais à 94.913 cas de COVID-19, dont 17.583 guéris. Parmi les patients en cours de traitement, 147 sont dans une situation grave ou critique.



A ce jour, plus de 4,535 millions de doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées. -VNA