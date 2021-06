Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le bilan actualisé à 18h00 jeudi 24 juin par le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté au cours des six dernières heures 116 nouvelles contaminations au coronavirus.



Il s’agit toutes de cas de transmission locale du virus, dont 61 à Ho Chi Minh-Ville, 20 à Da Nang, neuf à Tien Giang, huit à Phu Yen, neuf à Bac Giang, deux à Bac Ninh, cinq à Nghe An, un à Thai Binh et un à Hai Phong.



Au 24 juin à 18h00, le Vietnam a confirmé au total 12.506 cas de transmission locale du virus et 1.726 cas importés.



Quinze provinces que sont Yen Bai, Quang Ngai, Quang Ninh, Quang Tri, Thua Thien-Hue, Tuyen Quang, Son La, Ninh Binh, Thanh Hoa, Thai Nguyen, Bac Lieu, Dien Bien, Dak Lak, Dong Thap et Vinh Phuc, n’ont enregistré aucun nouveau cas de transmission locale depuis 14 jours.



Le 24 juin, 75 patients de COVID-19 supplémentaires ont été annoncés guéris, portant le nombre de guérisons à 5.759. A ce jour, 72 décès ont été déplorés.



Parmi les patients en cours de traitement, 388 ont été testés négatifs au virus une fois ; 126 autres, deux fois ; et 137 autres encore, trois fois. -VNA