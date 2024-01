Les délégués et les apprenants lors de la cérémonie d'inauguration du cours de formation. Photo: qdnd.vn



Hanoï (VNA) - Le Département du maintien de la paix du Vietnam du ministère de la Défense, en collaboration avec les agences et unités concernées, a inauguré le 22 janvier à Hanoï un cours de formation sur le processus de planification des exercices de 2024 entre le Vietnam et le Canada.

Il se déroule du 19 janvier au 2 février 2024. C'est la troisième fois que le Vietnam et le Canada organisent conjointement un cours international de formation intensive au Département vietnamien du maintien de la paix.

Cette activité vise à doter les officiers de l'Armée populaire du Vietnam et des pays partenaires de connaissances et compétences sur le processus de planification des exercices dans le cadre du Programme d'instruction et de coopération militaires (PICM) du Canada, à améliorer la capacité d'organisation des cours de formation intensifs internationaux et à développer une équipe de conférenciers sur le maintien de la paix de l'ONU.

Des attaché de défense et apprenants internationaux de certains pays partenaires au Vietnam participent à la cérémonie.

Selon le colonel Pham Manh Thang, directeur du Département du maintien de la paix du Vietnam, ce cours voit la participation de 37 apprenants de neuf pays partenaires du PICM que sont le Bangladesh, l'Indonésie, la Malaisie, la Mongolie, le Népal, le Pakistan, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam.

Il s'est déclaré convaincu que ce cours de formation serait couronné de succès, contribuant au renforcement de la coopération bilatérale en matière de maintien de la paix de l'ONU. -VNA