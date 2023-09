Soc Trang (VNA) – Un cours de formation sur la prise en charge des infections respiratoires aiguës sévères (SARI) et de certaines maladies courantes a débuté le 6 septembre dans la province de Soc Trang.



Ce cours de formation est organisé par le ministère de la Santé, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ainsi que les Services de la Santé des provinces de Soc Trang et Bac Lieu.



Il réunit plus de 60 médecins travaillant dans des hôpitaux et centres médicaux relevant des Services de la Santé des provinces de Soc Trang et Bac Lieu.



Le cours se poursuit jusqu’au 8 septembre.-VNA