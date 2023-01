Hanoi (VNA) - Le Vietnam s’est imposé face à l’Indonésie (2-0) grâce au doublé de Nguyen Tien Linh lors du match retour de la demi-finale et s’est qualifié pour la finale de la Coupe AFF 2022.

Avec la victoire 2-0 à domicile, le Vietnam s’est qualifié pour la finale de la Coupe AFF 2022. Photo: VNA

Dès la troisième minute de la première mi-temps, une longue passe de la défense a trouvé l’attaquant Nguyen Tien Linh, qui a chronométré juste pour reprendre la volée et a ouvert le score pour le Vietnam.A la 10e minute, une autre longue passe trouve Tien Linh, mais cette fois il est hors-jeu. Deux minutes plus tard, le défenseur Doan Van Hau rallumait une lueur d’espoir de la tête sur le coup franc de Nguyen Hoang Duc, mais il est passé au-dessus de la barre.Surpris part leurs adversaires, les Indonésiens faisaient alors feu de tout bois pour égaliser. À la 24e minute, une bonne occasion du match se présentait lorsque Dendy a affronté le gardien Dang Van Lam à l’intérieur de la surface. Cependant, le défenseur Que Ngoc Hai a intercepté à temps. Tombé, Dendy a demandé un penalty, mais refusé par l’arbitre.Les jeux étaient houleux avec la vive contestation du carton jaune que venait alors de recevoir le défenseur Bui Tien Dung et puis deux joueurs vietnamiens ont été victimes d’une faute consécutive, au grand dam de l’entraîneur Park Hang-seo. L’Indonésien Asnawi Bahar a obtenu aussi un carton jaune.À la 29e minute, Van Hau a failli marquer sur un coup franc en le pliant dans la lucarne. Une minute plus tard, Pham Tuan Hai avait une chance de briller mais manquait de réussite dans le dernier geste. À la 38e minute, un tacle sur Asnawi a valu à Van Hau un carton jaune.Deux minutes après le retour des vestiaires, Van Hau a effectué une longue passe jusqu’à Tuan Hai, qui a tenté de tirer mais il a été bloqué par Jordi Amat. Bénéfiaire d’un corner, le capitaine Do Hung Dung a passé le ballon à Tien Linh qui avait frappé d’une tête imparable pour doubler l’avance du Vietnam.Après avoir encaissé le deuxième but, l’Indonésie n’avait rien à perdre. Les visiteurs mettaient plus de pression avec deux remplacements pour augmenter la puissance de feu. Et puis le gardien Nadeo a réussi à arrêter un tir de Tuan Hai.À la 64e minute, l’Indonésien Marcelino a tenté de régenter le jeu mais son coup a été capté par le gardien le gardien Van Lam a, qui trois minutes plus tard, annihilé un autre tir.À la 89e minute, avant son remplacement par Nguyen Van Toan, Quang Hai a dribblé deux joueurs et trouvé l’ouverture d’une frappe dans l’angle droit mais repoussé du bout des doigts par le gardien Nadeo.Lors du match aller de la demi-finale à Jakarta, le Vietnam a fait match nul 0-0 face à l’Indonésie. Avec la victoire 2-0 à domicile, le Vietnam s’est qualifié pour la finale de la Coupe AFF 2022, où il affrontera les vainqueurs d’une autre demi-finale entre la Thaïlande et la Malaisie. – VNA