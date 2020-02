Les activités de recrutement en ligne connaissent un fort développement du fait du COVID-19. Photo : CTV/CVN Les activités de recrutement en ligne connaissent un fort développement du fait du COVID-19. Photo : CTV/CVN

Hanoï (VNA) - Du fait de la maladie respiratoire aiguë causée par la nouvelle souche du virus corona (COVID-19), les recrutements en ligne augmentent pour répondre aux besoins des entreprises.



Le directeur du Service du travail, des invalides et des affaires sociales de Hô Chi Minh-Ville, Lê Minh Tân, a déclaré que du fait de l'épidémie, les échanges et salons de l'emploi dans la ville ont été annulés ou reportés. Pour répondre aux besoins des entreprises, les activités de recrutement en ligne connaissent un fort développement.



Sur le site https://sieuthivieclam.vn du Centre du service d’emploi des jeunes de Hô Chi Minh-Ville, 50.000 demandes d’emplois sont proposées.



Travailleurs et entreprises de toutes professions peuvent s’y rencontrer. Si les étudiants fraîchement diplômés trouvent souvent du travail sur https://sieuthivieclam.vn/, les candidats hautement qualifiés et expérimentés recherchent consultent souvent les sites https://www.vietnamworks.com et https://www.anphabe.com ou https://mywork.com.vn ... Il n'est pas difficile d’y trouver un emploi payé 15 millions de dôngs/mois ou plus.



Selon Trân Lê Thanh Truc, directrice du Centre de prévision des ressources humaines et d'information sur le marché du travail à Hô Chi Minh-Ville (Falmi), "les employés ont de nombreuses options pour trouver des emplois convenables. Les entreprises accordent désormais une plus grande attention aux salaires et politiques sociales pour attirer et surtout retenir les travailleurs". Les entreprises se concentrent sur la création d'un environnement de travail moderne, respectueux et motivant.



La Compagnie de développement des technologies Liên Viêt a recruté des experts en tests de logiciels payés 12 à 25 millions de dôngs par mois. L'entreprise leur propose comme privilèges des vacances plusieurs fois par an, des check-up médicaux gratuits, des prêts à la consommation à taux d'intérêt préférentiel...



En particulier, les employés sont mis au défi dans de grands projets. Ils ont la possibilité d'affirmer leurs capacités dans un environnement de travail créatif, encourageant le développement personnel.



La compagnie des technologies DXC embauche des ingénieurs informatiques seniors (chefs de programme) avec la possibilité pour eux de travailler aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Finlande, en Australie, au Japon, en Allemagne, à Singapour ...



Les travailleurs que les entreprises recherchent en priorité sont ceux ayant une attitude de travail positive, de bonnes capacités de communication, de gestion des situations inattendues et complexes, d’autonomie, capables de supporter des charges de travail élevées, de résoudre des problèmes, de travailler en équipe…- CVN/VNA