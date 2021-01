Hanoi (VNA) - Le Vietnam a enregistré 91 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures jusqu’à 18 heures jeudi 28 janvier, dont 84 cas transmis dans la communauté et sept cas importés, selon le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.

Les agents médicaux prélèvent les échantillons pour le test du Covid-19 dans la commune de Hung Dao, ville de Chi Linh, province de Hai Duong, le 28 janvier. Photo : VNA

Les cas transmis localement ont été détectés dans les provinces de Hai Duong et Quang Ninh (Nord), les deux premiers cas étant le patient n°1.552, une femme de 34 ans de la commune de Hung Dao, ville de Chi Linh, province de Hai Duong et le patient n°1.553, un homme de 31 ans du quartier de Hong Ha, ville de Ha Long, province de Quang Ninh.Pendant ce temps, les sept cas importés concernaient un expert costaricien entrant au Vietnam depuis les États-Unis le 24 janvier et six Vietnamiens rentrant des États-Unis le 13 janvier.Jusqu’à présent, le Vietnam a enregistré 777 cas d’infection d’origine locale.Également jeudi 28 janvier, cinq patients se sont rétablis, portant le nombre total de guérisons à 1.430. Le nombre de décès restait à 35, principalement des personnes âgées atteintes de graves maladies sous-jacentes.Parmi les patients encore sous traitement dans des établissements médicaux à travers le pays, 10 ont été testés négatifs au nouveau coronavirus une fois, 14 autres deux fois et 12 trois fois.Au total, 21.636 personnes ayant été en contact direct avec des cas confirmés ou en provenance de régions épidémiquers sont mises en quarantaine. – VNA