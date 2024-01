Cérémonie de signature du protocole d'accord. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 30 janvier, le Département des routes du Vietnam (relevant du ministère des Transports) et le groupe américain 3M ont signé un protocole d'accord de coopération dans l’amélioration de la sécurité routière au cours de la période 2024-2026.



L'objectif est de promouvoir le partage d'expériences et d'expertise, l’entraînement et la formation, la recherche et le conseil dans le domaine de la sécurité routière.



Selon son vice-directeur Nguyen Manh Thang, le Département des routes du Vietnam se coordonnera activement avec le groupe 3M, les agences et unités concernées pour élaborer des plans détaillés et déployer efficacement les activités du programme de coopération, évaluer les résultats de la mise en œuvre de projets pilotes et la capacité de les reproduire, contribuant ainsi à l'amélioration de la sécurité routière au Vietnam.



Ming Cheng, vice-président senior en charge de la recherche et du développement mondial dans le domaine de la sécurité routière au groupe 3M, a souligné que son groupe souhaitait se coordonner avec le ministère des Transports pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement vietnamien en matière de sécurité routière nationale pour la période 2021- 2030, vision à l'horizon 2045.



Il a affirmé que le protocole d'accord entre les deux parties créerait un cadre plus formel pour les partenariats public-privé afin d’améliorer la sensibilisation des usagers, de partager des expertises mondiales et les meilleures pratiques dans l'élaboration de normes dans le domaine routier.