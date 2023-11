Délégués des associations vietnamienne et thaïlandaise des journalistes. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Une délégation de l'Association vietnamienne des journalistes, dirigée par son vice-président permanent Nguyen Duc Loi, effectue une visite de travail en Thaïlande du 21 au 25 novembre.



Lors d'une séance de travail avec le président de l'Association thaïlandaise des journalistes, Mongkol Bangprapa, le 21 novembre, les deux parties ont passé en revue leur coopération ces derniers temps, notamment après la pandémie de COVID-19.



Les deux parties ont discuté de plusieurs plans et programmes de coopération à l'avenir, notamment la multiplication des visites de délégations de dirigeants d’organes de presse, l'échange de journalistes et l'organisation de cours de formation à l’intention de journalistes...



De plus, elles ont évoqué l'idée d'organiser des activités sportives et culturelles communes, non seulement entre les deux associations, mais également à l'échelle régionale entre les associations de la presse des pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).



Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer l'échange d'informations sur la situation du Vietnam et de la Thaïlande dans tous les domaines politique, économique, culturel et social. Elles ont également décidé d’encourager les associations des journalistes et les organisations membres à renforcer leur coopération.



Lors de la réunion, les deux parties ont modifié certains contenus du protocole d'accord signé en 2016 et abordé la signature d’un nouveau protocole d'accord en 2024, à l'occasion de la prochaine visite au Vietnam d’une délégation de l'Association thaïlandaise des journalistes et du Conseil national de la presse de Thaïlande.



A cette occasion, le vice-président de l'Association vietnamienne des journalistes, Nguyen Duc Loi, a proposé à la partie thaïlandaise de partager son expérience en matière de transformation numérique lors de la Conférence internationale de la presse de l'ASEAN prévue en décembre prochain à Hanoï.



Dans le cadre de sa visite de travail, la délégation vietnamienne a visité le groupe multimédia thaïlandais Thai PBS ainsi que plusieurs établissements de formation professionnelle. -VNA