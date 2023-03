Cérémonie de signature. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Le Programme Pays de Promotion du Travail Décent de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour le Vietnam pour la période 2022-2026 a été signé le 28 mars à Hanoï.



Les signataires étaient le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung, le président de la Confédération générale du Travail du Vietnam (CGTV) Nguyen Dinh Khang, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) Pham Tan Cong, le président de l'Alliance des coopératives du Vietnam Nguyen Ngoc Bao et la directrice de l'OIT au Vietnam Ingrid Christensen.



Selon ce programme, d'ici 2026, les Vietnamiens, notamment les plus précaires, bénéficieront de manière juste d'une transition économique durable, inclusive et sensible au genre basée sur l'innovation, l'entrepreneuriat, l'amélioration de la productivité, la compétitivité et le travail décent.

Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung prend la parole. Photo: qdnd.vn



Le ministre Dao Ngoc Dung a indiqué que depuis le lancement de l'Agenda pour le travail décent de l'OIT, le Vietnam et l'OIT avaient mis en place trois cycles de coopération pour les périodes 2006-2010, 2012-2016 et 2017-2021.



Dans ce 4e cycle de coopération, le gouvernement vietnamien continue de mettre l'accent sur l'emploi, le développement des ressources humaines et la sécurité sociale en association avec le processus d'intégration économique internationale dans le nouveau contexte.



Ingrid Christensen s'est déclarée convaincue que le programme pour 2022-2026 serait une étape importante pour promouvoir la justice sociale et l'emploi durable pour tous.-VNA