Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Dang Quoc Khanh (droite), et l'ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Dang Quoc Khanh, a eu le 4 mars à Hanoï une séance de travail avec l'ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar, pour discuter de la coopération dans le domaine des ressources naturelles et de l'environnement.Le ministre Dang Quoc Khanh s’est déclaré convaincu que l'ambassadeur Kees van Baar serait « une passerelle » pour que les Pays-Bas soutiennent le Vietnam dans la gestion géologique, notamment l'élaboration du projet de loi sur la géologie et les minéraux.Il a proposé à la partie néerlandaise de soutenir la mise en œuvre d'enquêtes de base et la planification des ressources en eau, le perfectionnement du cadre juridique sur la gestion des ressources en eau, ainsi que de partager des expériences en la matière.Dans le domaine du changement climatique, Dang Quoc Khanh a émis son espoir que les Pays-Bas continueraient à soutenir la formation postuniversitaire et à accorder une assistance technique en faveur du développement des énergies renouvelables au Vietnam.Il a également émis le souhait que les Pays-Bas aident le Vietnam à promouvoir l'économie circulaire et à élaborer des politiques et des normes techniques pour développer des projets de valorisation énergétique des déchets, partagent des expériences et apportent une assistance technique dans la gestion, le développement et l'application de technologies de traitement des déchets domestiques et industriels pour limiter les émissions de gaz à effet de serre...De son côté, l'ambassadeur Kees van Baar a déclaré qu'après cette réunion, les deux parties approfondiraient les relations dans les ressources naturelles et de l'environnement en particulier.Le même jour, le ministre Dang Quoc Khanh a travaillé avec Honna Hitoshi, président d'Erex, l'un des principaux groupes japonais dans le domaine de la technologie de l'énergie biomasse. Le groupe souhaite actuellement mettre en œuvre au Vietnam des projets d’énergie biomasse au Vietnam. –VNA