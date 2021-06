Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a eu une conversation téléphonique le 29 juin avec la ministre norvégienne des Affaires étrangères Ine Marie Eriksen Soreiden, qui a porté sur les relations bilatérales et la coopération entre les deux pays au sein du Conseil de sécurité de l’ONU.

Les deux ministres ont exprimé leur satisfaction du bon développement des relations bilatérales, avec notamment un commerce bilatéral chiffré à 500 millions de dollars en 2020. Bui Thanh Son a suggéré que la Norvège augmente ses investissements dans des domaines forts tels que le transport maritime, la construction navale, le gaz, les énergies renouvelables et l'aquaculture.



Ils ont hautement apprécié la coordination entre les deux pays au sein du Conseil de sécurité de l’ONU. C’est le résultat du partage de priorités communes entre les deux parties dans les domaines telles que les femmes, la paix et la sécurité, le changement climatique, le déminage et la protection des civils.

Photo : VNA





Les deux responsables ont discuté de questions régionales, notamment la situation humanitaire en Syrie et la situation au Myanmar.

Ils ont partagé leurs préoccupations concernant la situation humanitaire en Syrie ainsi que la nécessité de maintenir l'aide humanitaire pour le peuple syrien, tout en affirmant coopérer étroitement en la matière.

Après avoir été informé par Bui Thanh Son des efforts de l'ASEAN pour soutenir la stabilisation de la situation au Myanmar, Ine Marie Eriksen Soreiden a affirmé son soutien au rôle de l'ASEAN. Elle a souhaité que l'ASEAN mette bientôt en œuvre le consensus en cinq points. -VNA