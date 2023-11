Le vice-ministre vietnamien de la Défense, Hoang Xuân Chiên (4e à partir de la droite) contrôle les préparatifs du premier échange d’amitié de la défense frontalière Vietnam-Laos-Cambodge. Photo: QDND

Des militaires des trois pays qui participeront à une patrouille commune dans le cadre du premier échange d’amitié de la défense frontalière Vietnam-Laos-Cambodge. Photo: QDND

Le vice-ministre vietnamien de la Défense, Hoang Xuân Chiên, à la réunion après les activités de contrôle sur le terrain. Photo: QDND

Kon Tum (VNA) – Une délégation de représentants des ministères de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge est allée contrôler le 20 novembre les préparatifs du premier échange d’amitié de la défense frontalière des trois pays, prévue en décembre dans la province vietnamienne de Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre).La délégation a contrôlé les préparatifs de plusieurs activités inscrites dans le cadre du programme d'échange sur différents sites. A savoir que ce premier échange comprendra de nombreuses activités, dont une cérémonie de salut de bornes frontalières, la plantation d’arbres, un exercice médical militaire conjoint à la porte frontalière internationale de Bo Y, l'inauguration de la Maison culturelle du village de Ta Ka…La délégation a également visité l'école primaire Be Van Dan, et l'aéroport de Phuong Hoang (Phénix).Après les activités de contrôle sur le terrain, la délégation a tenu une réunion sur les points liés à l'organisation du programme d'échange.Le général de corps d'armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense, a souligné l’importance de l’échange d’amitié de la défense frontalière Vietnam-Laos-Cambodge qui contribuera à l’intensification de la solidarité, de l'amitié et de la coopération entre les armées, les autorités et les populations des zones frontalières des trois pays.Il a émis le souhait de continuer à bénéficier d'une étroite coordination des ministères de la Défense du Cambodge et du Laos pour organiser avec succès cet événement.Les représentants des ministères de la Défense du Laos et du Cambodge ont remercié le pays hôte d'avoir soigneusement préparé le programme d'échange et d'avoir activement soutenu la participation de ces deux pays à cet événement significatif. -VNA