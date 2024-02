La vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, et la Secrétaire d'État du ministère danois des Affaires étrangères, Lina Gandlose Hansen. Photo: ministère vietnamien des Affaires étrangères



Hanoï (VNA) - La deuxième consultation politique entre les ministères vietnamien et danois des Affaires étrangères sur la coopération bilatérale et les questions régionales et internationales d'intérêt commun, a eu lieu le 26 février à Hanoï.



Elle était coprésidée par la vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, et la Secrétaire d'État du ministère danois des Affaires étrangères, Lina Gandlose Hansen.



La vice-ministre Le Thi Thu Hang a affirmé que le Vietnam attachait de l’importance à la consolidation et à la promotion de son amitié et de son partenariat intégral avec le Danemark.



De son côté, la Secrétaire d'État Lina Gandlose Hansen a déclaré que son pays espérait que les deux parties continueraient à créer des conditions favorables aux investissements réciproques, aidant ainsi les deux économies à se redresser et à se développer durablement.



Les deux ministères des Affaires étrangères ont convenu de maintenir l’échange de délégations à tous les niveaux, de se coordonner pour mettre efficacement en œuvre les plans d’action dans les cadres du partenariat intégral et du partenariat stratégique vert.



Les deux parties ont en outre convenu de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement au sein des agences et organisations des Nations Unies, d’encourager les entreprises à renforcer leur coopération…



La vice-ministre Le Thi Thu Hang a affirmé que le Vietnam souhaitait promouvoir une coopération efficace avec le Danemark dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP). Elle a proposé à la partie danoise de mettre en œuvre des projets spécifiques pour soutenir les régions vulnérables au changement climatique, en particulier le delta du Mékong.



La Secrétaire d'État Lina Gandlose Hansen a déclaré que le Danemark espérait que les deux parties concrétiseraient bientôt le cadre du partenariat stratégique vert en plans d'action. Selon elle, le Danemark est prêt à soutenir la mise en œuvre efficace du Programme de partenariat énergétique Vietnam-Danemark pour la période 2020-2025 (DEPP3) ainsi que dans le cadre du JETP.



Les deux parties ont également discuté de la mise en œuvre des accords de coopération déjà signés et proposé des axes de coopération futurs dans divers domaines tels que l’agriculture, l’éducation et la formation, la santé, les sciences et technologies, les transports…



Elles ont en outre abordé des questions régionales et internationales d’intérêt commun. Concernant la Mer Orientale, elles ont souligné leur soutien à la position et au rôle central de l'ASEAN pour assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de survol et de navigation dans cette zone maritime, au règlement pacifique des différends, au respect du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.-VNA