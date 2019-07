Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung et la Secrétaire d'État au ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Eat Sophea. Photo : VNA



Phnom Penh (VNA) – La 6e consultation politique entre le Vietnam et le Cambodge a eu lieu le 18 juillet à Phnom Penh, sous la co-présidence du vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung et de la Secrétaire d'État au ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Eat Sophea.



Les deux parties ont exprimé leur satisfaction devant la consolidation des relations de voisinage, d’amitié et de coopération intégrale entre leurs pays. Elles ont constaté que les contacts de haut niveau avaient été organisés régulièrement, en parallèle à l’approfondissement de la coopération entre ministères, localités et habitants. Sur le plan économique, les échanges commerciaux entre les deux pays avaient atteint 4,7 milliards de dollars en 2018. Le Vietnam avait été l’un des cinq plus grands investisseurs étrangers au Cambodge, avec 211 projets cumulant plus de 3 milliards de dollars.



Soulignant les grands potentiels de la coopération bilatérale dans l’économie, l’éducation, le tourisme et plusieurs autres secteurs, les deux parties ont insisté sur la nécessité de prendre des mesures rigoureuses pour la promouvoir.



Elles ont convenu de renforcer les relations commerciales, particulièrement le commerce transfrontalier, dans le but de porter les échanges commerciaux à plus de 5 milliards de dollars. Elles ont décidé d’augmenter les investissements réciproques. Le Vietnam a promis de continuer de privilégier la coopération bilatérale dans l’éducation pour assister le Cambodge dans la formation de ressources humaines qualifiées.



Les deux parties se sont engagées à promouvoir la bonne tendance connue dans le travail lié à la délimitation et au bornage de la frontière terrestre commune, à s’efforcer de parachever et signer deux documents juridiques reconnaissant les résultats de ce travail en 2019 (84% du travail accompli) ainsi que les directives des dirigeants des deux pays. Elles ont en outre convenu de collaborer étroitement pour rechercher des mesures visant à assurer le statut juridique des personnes d’origine vietnamienne au Cambodge.



Les deux parties ont décidé de promouvoir les échanges entre les ministères vietnamien et cambodgien des Affaires étrangères afin de renforcer la compréhension mutuelle et la coordination du travail, de travailler ensemble pour organiser avec succès la 17e réunion du Comité mixte de coopération dans l’économie, la culture, les sciences et les technologies en 2019.



Les deux parties ont été unanimes sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun. Elles se sont mis d’accord sur un renforcement du partage d’information sur la base de la confiance mutuelle, ainsi que sur une coopération étroite au sein des forums régionaux et internationaux, notamment des mécanismes de coopération de la sub-région du Mékong, de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) et ses forums, dans le but de contribuer à la paix, à la stabilité, au développement durable et inclusif dans la région, de promouvoir la solidarité, l’unité et le rôle central de l’ASEAN. Elles sont également tombées d’accord pour une coopération étroite en 2020, année où le Vietnam assumera la présidence tournante de l’ASEAN et où le Cambodge sera le pays hôte du Sommet Asie-Europe (ASEM).



Le même jour, le vice-ministre vietnamien Nguyen Quoc Dung a rendu une visite de courtoisie au vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Prak Sokhonn.



Le dirigeant cambodgien a demandé aux deux ministères des Affaires étrangères de collaborer étroitement pour contribuer aux relations bilatérales et se préparer à des événements importants communs d’ici fin de l’année. -VNA