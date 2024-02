Plus de 98% des entreprises installées dans les zones industrielles (ZI) et les zones franches (ZF) à Hô Chi Minh-Ville ont ouvert le 19 février leurs portes, avec plus de 97% des travailleurs retournant au travail, après les vacances du Têt traditionnel 2024.

Les villes et provinces côtières dans l’ensemble du pays renforcent les mesures pour pouvoir faire retirer bientôt le "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) lors de son contrôle prévu en avril prochain.