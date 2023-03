Photo : VNA Dak Lak (VNA) – Un atelier sur la construction d'une chaîne de produits de café vietnamiens de haute qualité associée à la croissance verte et au développement durable a eu lieu le 12 mars dans la province de Dak Lak, sur les Hauts plateaux du Centre, dans le cadre de la 8e Fête du Café de Buôn Ma Thuôt en cours dans la province de Dak Lak.



Organisé conjointement par le Comité populaire de la province de Dak Lak et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et l'Association vietnamienne du café-cacao, cet événement vise à promouvoir et à présenter l'image de la marque de café de haute qualité du Vietnam aux entreprises et aux consommateurs sur les marchés nationaux et internationaux.

Selon un rapport présenté lors de l'événement, le café est l'un des principaux produits agricoles du Vietnam avec une superficie estimée à plus de 710.000 hectares et une production totale de 1,8 million de tonnes par an. Le secteur a créé des emplois et des revenus pour environ deux millions de personnes.

Le Vietnam est actuellement le deuxième plus grand exportateur de café au monde, après le Brésil, et se classe au premier rang en termes d'exportations de café Robusta, avec un chiffre d'affaires à l'exportation dépassant les 4 milliards de dollars l'année dernière, représentant 15 % de la part du marché mondial. Ce produit a été expédié dans au moins 85 pays et territoires.

Cependant, le café vietnamien exporté est principalement brut et non transformé, de sorte que la valeur ajoutée n'est pas élevée, indique le rapport, ajoutant que la production se concentre actuellement sur l'exploitation maximale du potentiel et de la productivité des caféiers sans accorder beaucoup d'attention au développement vert et durable.

Le développement du café de haute qualité en association avec le développement vert et durable est considéré comme une orientation appropriée du secteur de café au Vietnam afin d'augmenter la valeur des exportations et d'apporter une plus grande efficacité économique aux producteurs de café, aux coopératives et aux entreprises.-VNA