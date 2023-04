Une séance de la 22e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa 22e réunion, dans la matinée du 11 avril, le Comité permanent de l'Assemblée nationale a examiné un rapport sur les résultats de la supervision de la mobilisation, de la gestion et de l'utilisation des ressources au service de la prévention et du contrôle du COVID-19 et de la mise en œuvre des politiques et des lois sur les établissements de santé locaux et la médecine préventive.Selon le rapport présenté par la présidente de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale Nguyen Thuy Anh, également cheffe de la délégation de supervision de l’Assemblée nationale sur la mobilisation, la gestion et l'utilisation des ressources au service de la prévention et du contrôle du COVID-19 et la mise en œuvre des politiques et des lois sur les établissements de santé locaux et la médecine préventive, au 31 décembre 2022, plus de 236 billions de dongs ont été mobilisés au service de la prévention et du contrôle de l'épidémie de COVID-19, dont plus de 189 billions en provenance du budget de l’Etat.En ce qui concerne les résultats de la mise en œuvre des politiques et des lois sur les établissements de santé locaux et la médecine préventive, en 2022, 100% des districts, 96,6% des communes, quartiers et bourgs disposaient de postes médicaux. Les agents de santé travaillant aux établissements au niveau de district représentaient 34,6% du total des agents de santé dans l’ensemble du pays et ceux au niveaux de commune, 15,8%.