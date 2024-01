Hanoi (VNA) - Le 4e Congrès de l'Association des hommes d'affaires vietnamiens d'outre-mer du mandat 2023-2028 s'est tenu le 27 janvier à Hô Chi Minh-Ville, pour faire le bilan du mandat 2018-2023, définir les orientations et les tâches de la période 2023-2028 et élire le nouveau Comité exécutif.

Les délégués lors du Congrès. Photo : VNA

S'exprimant lors de la Congrès, M. Nguyen Manh Dong, vice-président du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer, a affirmé le point de vue constant du Parti et de l'État qui considère toujours la communauté vietnamienne à l'étranger comme une partie inséparable de la nation. Cette communauté croissante contribuera à affirmer la position du pays, tandis que le pays soutiendra le développement de la communauté vietnamienne à l'étranger, notamment le monde des affaires.

Au nom du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer, M. Nguyen Manh Dong a félicité l'Association des hommes d'affaires vietnamiens d'outre-mer, dont les membres ont apporté des contributions positives et importantes, contribuant à la croissance économique ainsi qu'à d'autres réalisations du pays.



M. Nguyen Manh Dong a souligné que le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer souhaite que l'Association s'efforcera constamment d'innover dans ses opérations, de renforcer la solidarité et de renforcer sa force pour atteindre ses objectifs. Le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer s'engage à continuer à accompagner étroitement l'Association et tous ses membres, en s'efforçant de construire une communauté des Vietnamiens à l'étranger de plus en plus forte, contribuant ainsi à promouvoir l’œuvre de l'industrialisation, de la modernisation du pays et de l'intégration internationale.



Le Congrès a élu le nouveau Comité exécutif de l'Association, composé de 43 membres pour le mandat 2023-2028. Le Dr Nguyen Hong Hue (Peter Hong) a été élu président de l'Association des hommes d'affaires vietnamiens d'outre-mer.



Actuellement, l'Association compte plus de 400 membres affiliés dans 40 pays et territoires.

Au cours des dernières années, l'Association a mis en œuvre efficacement des centaines d'activités de promotion des investissements et du commerce, en introduisant et en exportant des produits vietnamiens. Elle a établit et développé un système de 7 centres pour promouvoir et exposer les produits vietnamiens à l'étranger, et exhorté les Vietnamiens à l’étranger et la communauté des affaires d'outre-mer à envoyer des devises afin d'investir et de construire leur pays natal, avec plus de 19 milliards de dollars en 2023... - VNA

