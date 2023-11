Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat, cheffe de la Commission d’organisation du Comité central du PCV, et le Comité exécutif de l'Association d'amitié Vietnam-Chine (mandat 2023 - 2028). Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 25 novembre, l'Association d'amitié Vietnam-Chine a tenu à Hanoï son 7e Congrès national pour la période 2023-2028.



Le Congrès a eu l'honneur de recevoir des fleurs de félicitations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, du président de la République, Vo Van Thuong, et de Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat, cheffe de la Commission d’organisation du Comité central du PCV.



En plus de Truong Thi Mai, l’événement a été honoré de la présence de Nguyen Xuan Thang, directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, président du Conseil central de Théorie, président de l’Association d'amitié Vietnam-Chine du 6e mandat, ainsi que de l'ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo.



Le Congrès a reçu une lettre de félicitations de l'Association d'amitié Chine-Vietnam.



Dans son discours, Truong Thi Mai a réaffirmé l’importance de la visite du secrétaire général Nguyen Phu Trong en Chine en octobre 2022. Selon elle, continuer à promouvoir et approfondir le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine dans la nouvelle ère est un facteur très important pour la paix, la stabilité et le développement de chaque pays, ainsi que de la région et du monde. Cela répond aussi aux aspirations et intérêts des deux peuples.



De son côté, l'ambassadeur de Chine a souligné que la promotion des relations sino-vietnamiennes vers de nouveaux sommets ne pouvait être séparée du grand soutien et de la participation active des deux peuples, notamment du rôle important des deux associations d'amitié.



Le Comité exécutif de l'Association d'amitié Vietnam-Chine du 7e mandat (2023-2028) comprend 73 membres. A été élu à la présidence Nguyen Hoang Anh, membre du Comité central du PCV, président de la Commission pour la gestion du capital de l'État dans les entreprises.-VNA