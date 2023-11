Poste-frontière Allenby Bridge, entre l'Israël et la Jordanie. Photo: VNA Poste-frontière Allenby Bridge, entre l'Israël et la Jordanie. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Israël a organisé le 6 novembre un groupe de travail pour examiner la situation sur le terrain, afin de faciliter l'évacuation des citoyens vietnamiens dans la région en cas de propagation de la guerre.L'équipe a étudié les itinéraires de voyage, les options de location de voitures ou de mobilisation de véhicules, les lieux d'hébergement, les procédures d'entrée et sortie... pour aider les citoyens vietnamiens à se déplacer par la route jusqu'au poste frontière avec la Jordanie. De là, les voyageurs peuvent poursuivre leur voyage vers le Vietnam ou vers un pays tiers. Ce n’est qu’une des nombreuses options proposées en cas d’escalade dangereuse des hostilités. Les résultats de l'enquête montrent que voyager depuis les localités israéliennes par la route jusqu'à la frontière jordanienne, bien que plus compliqué que d'habitude, est faisable et relativement sûr au cas où les aéroports israéliens seraient fermés en raison de la guerre.Selon l'ambassadeur Ly Duc Trung, la communauté vietnamienne en Israël est toujours en sécurité, car les zones dangereuses se trouvent principalement à la frontière sud, proche de la bande de Gaza, et à la frontière nord, adjacente au Liban. Cependant, pour se préparer à de mauvaises situations qui peuvent survenir à tout moment, il est nécessaire d'avoir des plans de préparation le plus tôt possible, alors que la situation est encore sous contrôle, afin que, si nécessaire, les diplomates puissent être déployés rapidement pour assurer la sécurité des citoyens vietnamiens.Dès le début du conflit, l'ambassade du Vietnam avait envisagé des plans de préparation afin de pouvoir se déployer rapidement en cas de besoin. Dans le même temps, des recommandations ont été envoyées aux citoyens vietnamiens pour qu'ils restent à l'écart des zones de guerre.Actuellement, le conflit entre Israël et le mouvement Hamas dans la bande de Gaza reste tendu et compliqué. Selon une enquête préliminaire, en cas de nécessité, la communauté vietnamienne en Israël souhaitant quitter la zone de guerre est d'environ 250 personnes, dont près de 200 étudiants et travailleurs agricoles. Ils ont déclaré qu'ils se sentaient plus en sécurité lorsque l'ambassade restait régulièrement en contact avec eux, mettait à jour la situation et préparait des plans de protection en fonction des souhaits des gens et de la situation réelle. -VNA