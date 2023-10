Hanoi (VNA) – Un groupe de 15 stagiaires agricoles vietnamiens vivant près de la bande de Gaza a été évacué vers des lieux plus sûrs, a fait savoir jeudi 12 octobre l’ambassade du Vietnam en Israël.

Des panaches de fumée et des incendies s'élèvent de la ville de Gaza, le 11 octobre 2023. Photo: Xinhua/VNA



Ces stagiaires agricoles vivaient près de Sdérot, ville du sud d’Israël dont la proximité avec la bande de Gaza en fait une zone à haut risque en raison du conflit entre le Hamas et Israël.

Ils ont été divisées en petits groupes et évacuées à Kiryat Malachi, une municipalité du district sud d’Israël à environ 40 km de la bande de Gaza.

Les personnes évacuées font partie d’une centaine de stagiaires vietnamiens qui se forment au centre de formation en agriculture dénommé Agrostudies.

Depuis le début du conflit, la protection des citoyens a été une priorité absolue. L’ambassade a examiné la situation des ressortissants, des stagiaires, des étudiants et des élèves vietnamiens dans toutes les localités israéliennes, a fait savoir l’ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung.

Le groupe de stagiaires près de la bande de Gaza étant exposé à des risques plus élevés, l’ambassade a contacté et demandé au Centre Agrostudies de les évacuer vers des lieux plus sûrs, a-t-il indiqué.

Compte tenu de l’évolution complexe de la situation du conflit, l’ambassade du Vietnam en Israël a émis des avertissements à l’intention de la communauté des Vietnamiens résidant en Israël forte de 500 personnes, dont le respect des consignes des autorités et le maintien des contacts réguliers avec l’avec l’ambassade.

Actuellement, l’aéroport international de Ben Gourion opère normalement, ainsi que de nombreuses grandes compagnies aériennes maintiennent leur programme de vols à destination et en provenance d’Israël malgré la réduction des fréquences. – VNA