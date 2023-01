Lors de la conférence. Photo : VNA Hanoï (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a exhorté les piliers de la diplomatie à œuvrer ensemble, coopérer étroitement et déployer de manière synchrone et efficace des mesuresle pour accomplir les tâches fixées d'ici 2023, afin d'élever la position et le prestige du pays sur la scène internationale.

Lors d'une conférence sur la diplomatie tenue le 10 janvier sous forme hybrique avec les 63 provinces et villes du ressort central et les 94 organes de représentation du Vietnam à l'étranger pour dresser le bilan de 2022 et définir des orientations et tâches pour 2023, le Premier ministre a salué les réalisations diplomatiques de l'année précédente, notant la dynamique globale des relations extérieure avec les grandes puissances et les partenaires importants, montré à travers 14 tournées à l'étranger, la participation à des conférences internationales des dirigeants du Parti et de l'État, des centaines de contacts bilatéraux avec des dirigeants et des chefs des pays du monde entier, ainsi que l'accueil de 19 délégations de haut rang des pays en visite au Vietnam.

Selon le chef du gouvernement, le point culminant de la diplomatie en 2022 a été la préparation de la visite en Chine du secrétaire général Nguyen Phu Trong et les bons conseils pour que le pays ait une réponse appropriée au conflit russo-ukrainien.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s'exprime lors de la conférence. Photo : VNA





En particulier, la diplomatie vaccinale a été flexible et efficace, faisant du Vietnam un pays ayant un taux de couverture de vaccins anti-Covid-19 parmi les plus élevés dans le monde, apportant une contribution importante à la mise en œuvre réussie de la stratégie d'adaptation sûre à l'épidémie et créant des conditions favorables pour la relance économique et le développement, a insisté le Premier ministre.

Selon le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, dans le contexte d'évolutions rapides, complexes et inattendues de 2022, le secteur de la diplomatie a obtenu des résultats complets et importants, contribuant au succès des affaires étrangères et au développement socio-économique du pays en 2022.



Le Vietnam a continué d'apporter des contributions actives et responsables à d'importants mécanismes et forums multilatéraux, en particulier l’organisation des Nations unies (ONU), l'ASEAN, l'APEC et la coopération subrégionale du Mékong. En 2022, le Vietnam a été élu à de nombreuses organisations internationales importantes telles que vice-président de la 77e session de l'Assemblée générale de l’ONU, membre du Conseil des droits de l'homme de l’ONU pour le mandat 2023 - 2025 et membre du Comité intergouvernemental de la Convention de 2003 pour la protection du patrimoine culturel immatériel pour le mandat 2022 - 2026...



En outre, l’an dernier, le secteur diplomatique a activement promu la diplomatie économique, a combiné la diplomatie culturelle et la diplomatie économique sans négliger des résultats importants dans la protection des citoyens, a remarqué le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.



Concernant les tâches dans les mois à venir, le Premier ministre Pham Minh Chinh a approuvé le thème d'action pour l'année 2023 du secteur de la diplomatie : « Solidarité, discipline, bravoure, créativité pour surmonter tous les défis, promouvoir le rôle pionnier de la diplomatie dans la nouvelle phase de développement du pays».



Le Premier ministre a demandé au secteur de la diplomatie de suivre de près l’option du 13e Congrès national du Parti et la direction du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong lors de la Conférence nationale des Affaires étrangères, en promouvant fortement le rôle pionnier de la diplomatie dans le maintien de la paix et de la stabilité au service du développement du pays et du rehaussement de sa position et de son prestige.-VNA