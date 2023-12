Hanoï (VNA) - Le 15 décembre, le ministère des Affaires étrangères a organisé une conférence intitulée « 50 ans des relations Vietnam-Pays-Bas : réalisations et perspectives », dans le contexte où les deux pays célèbrent cette année le cinquantenaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.La conférence visait à passer en revue les réalisations importantes de la coopération entre les deux pays et à discuter des perspectives de coopération pour promouvoir et approfondir les relations Vietnam-Pays-Bas dans les temps à venir.Dans son discours d'ouverture, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a affirmé que les relations Vietnam-Pays-Bas étaient « un exemple typique de relations dynamiques, efficaces et pratiques ». Elle a notamment rappelé l’établissement du partenariat intégral en 2019, du partenariat stratégique sur la réponse au changement climatique et la gestion de l'eau en 2010 et du partenariat stratégique sur l'agriculture durable et la sécurité alimentaire en 2014. Elle a également ajouté que les Pays-Bas étaient devenus le deuxième plus grand partenaire commercial du Vietnam en Europe et le plus grand investisseur de l'Union européenne (UE) au Vietnam.De son côté, l'ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar, a déclaré que les deux pays avaient construit une relation solide avec de nombreuses réalisations, basée sur la coopération, le respect et la confiance.Pour sa part, l'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Ngo Huong Nam, a déclaré que les relations entre les deux pays ne s’étaient jamais développées aussi fortement qu'aujourd'hui, espérant qu'il y aurait « des percées pour amener les relations vers de nouveaux sommets ».Concernant les orientations de la coopération future, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a insisté sur la nécessité de maintenir la confiance politique entre les deux pays à travers des contacts à tous les niveaux afin de faciliter la coopération dans d’autres domaines. Elle a en outre estimé que l'économie, le commerce et l'investissement continueraient d'être des piliers importants des relations bilatérales, ajoutant que les deux pays rencontraient également de nouvelles opportunités pour la coopération en matière d'économie circulaire et de développement vert...-VNA