Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Une conférence pour diffuser les engagements en matière sanitaire et phytosanitaire (SPS) dans l'accord du Partenariat économique régional global (RECP) a eu lieu le 23 novembre.



Cette conférence a été organisée par l’Autorité et point d'information de notification sanitaire et phytosanitaire du Vietnam (SPS Vietnam), en coordination avec le Service de l’Agriculture et du Développement rural de Hanoï.



La mise à jour et la vulgarisation des réglementations SPS auprès des agences de gestion, des entreprises, des coopératives et des agriculteurs sont particulièrement importantes pour répondre aux exigences lors de l'exportation de produits agricoles.



Selon Ngo Xuan Nam, vice-directeur de SPS Vietnam, les réglementations SPS sont obligatoires. Les violations auront des impacts sur les entreprises concernées et, plus généralement, le secteur agricole vietnamien.