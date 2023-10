Ho Chi Minh-Ville, 4 octobre (VNA) - Une conférence sur la transformation numérique sur le thème « La technologie pour la vie » - Tech4life 2023 - a été organisée le 10 octobre à Hô Chi Minh-Ville par le Service municipal de l'Information et des Communications en collaboration avec les services logiciels et informatiques du Vietnam (VINASA) en réponse à la Journée nationale de la transformation numérique 2023 (10 octobre).

Des délégués visitent les stands à Tech4life 2023. Photo : Journal Dau Tu online

Le même jour, dans le cadre de l'événement, une exposition a également été lancée, présentant des produits et solutions technologiques sur 60 stands de petites et moyennes entreprises, de startups et de développeurs de technologies et de logiciels à travers le pays.

S'adressant à la conférence, le vice-président du Comité populaire municipal Duong Anh Duc a souligné le rôle vital joué par la technologie dans la vie, affirmant que les autorités municipales sont responsables de l'application de la technologie et de l'accélération intelligente de la transformation numérique.

La transformation numérique est un processus à long terme, qui nécessite des efforts conjoints de l'ensemble du système politique, des entreprises et des citoyens, a-t-il souligné.

Grâce aux efforts collectifs des secteurs, des entreprises et des habitants, Ho Chi Minh-Ville devrait bientôt devenir une ville intelligente et un pionnier de la transformation numérique, a-t-il ajouté.

Duong Anh Duc a encouragé les solutions technologiques pour résoudre les problèmes sociaux et améliorer la qualité des services liés aux soins de santé, à l'éducation, à la gestion des ressources naturelles et au développement durable et des activités visant à créer des opportunités et à soutenir la participation des jeunes au développement technologique et à l'entrepreneuriat.

Le Service municipal de l'Information et des Communications doit se coordonner de manière proactive avec les services, secteurs et localités concernés pour renforcer le soutien aux résidents et aux entreprises locales dans la promotion de la transformation numérique et le développement de l'économie numérique, a-t-il souligné.

Cet événement a offert aux participants un lieu pour partager de nouvelles connaissances et expériences, ainsi que pour explorer les opportunités et les défis pertinents, a déclaré Duong Anh Duc, exprimant la conviction qu'il offrira de nombreuses opportunités de collaboration entre les organisations, les entreprises et les parties concernées pour développer et mettre en œuvre des projets technologiques de rupture, créant ainsi une plus grande valeur pour la communauté.

Selon le directeur du Service municipal de l'Information et de la Communication, Lam Dinh Thang, l'événement est la deuxième plus grande activité de la série d'événements organisés dans le cadre du Mois de la transformation numérique à Hô Chi Minh-Ville, qui sert de pont reliant l'État, les entreprises, les experts, et les établissements d'enseignement.



L'événement s'est concentré sur les questions liées à la gestion d'entreprise intelligente, à la maison intelligente - mobilité intelligente, à la technologie et à l'avenir du travail, à la technologie de l'éducation numérique et au divertissement numérique, à la logistique et à la technologie des soins de santé. - VNA