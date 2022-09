Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La conférence de mise en œuvre du Plan de supervision de l'Assemblée nationale en 2023 s'est tenue, en ligne et en présentiel, à Hanoï et reliant à 49 délégations de l'Assemblée nationale des villes et provinces.

La conférence était placée sous l’égide du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et le vice-président de l'Assemblée nationale Tran Quang Phuong.

S’exprimant à la conférence, Vuong Dinh Hue a déclaré que, sur la base d’évaluation de la situation en 2023 et des propositions des agences, l'Assemblée nationale a adopté la résolution n° 47 du 6 juin 2022 sur le Programme national de supervision 2023. Le Comité permanent de l'Assemblée nationale a promulgué la résolution n° 23 sur son Programme de supervision et le Plan n° 248 du 4 août 2022 afin de les mettre en œuvre de manière synchrone et uniforme.

En conséquence, en 2023, l'Assemblée nationale et le Comité permanent de l'Assemblée nationale mèneront des activités pour examiner les rapports, effectuer des interpellations et répondre aux interpellations, effectuer des supervisions thématiques et obtenir des votes de confiance pour les titulaires de postes élus ou approuvés par l'Assemblée nationale, examiner la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée nationale sur des supervisions thématiques et l'interrogation, surveiller le règlement des recommandations des électeurs…

L'Assemblée nationale exercera la supervision suprême sur deux sujets liés à la mobilisation, la gestion et l'utilisation des ressources pour la prévention et le contrôle du COVID-19 ; la mise en œuvre des politiques et des lois sur la santé de base et la médecine préventive et la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée nationale sur les Programmes nationaux ciblés sur l’édification de la Nouvelle ruralité, la réduction durable de la pauvreté, le développement socio-économique durable dans les régions des minorités ethniques et des montagnes.

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale va superviser deux sujets portant sur l'innovation des programmes et des manuels de l'enseignement général et la mise en œuvre des politiques et des lois sur le développement énergétique dans la période 2016-2021.

Le président de l'Assemblée nationale a également mis l'accent sur un certain nombre de questions clés, notamment l'amélioration de l'efficacité des activités de supervision. C’est un contenu important, une étape clé dans le processus de rénovation de l'organisation et du fonctionnement de l'Assemblée nationale.

Il a souligné l'importance de renforcer la supervision de l'Assemblée nationale dans la prévention et la lutte contre la corruption, les phénomènes négatifs et le gaspillage. Il faut étudier pour intégrer ces contenus dans le rapport sur le travail de lutte contre la corruption.

Enfin, Vuong Dinh Hue a mis l'accent sur la poursuite de l'amélioration du mécanisme de coordination entre l'Assemblée nationale et les organisations et agences concernées, les commissions du Parti, le Front de la Patrie du Vietnam et les organisations sociopolitiques dans les activités de supervision. -VNA