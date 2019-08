Panorama de la conférence. Photo : nhandan.com.vn



Phnom Penh (VNA) – La 4e conférence des Commissions de la défense et de la sécurité des Assemblées nationales (AN) du Cambodge, du Laos et du Vietnam, a débuté le matin du 27 août dans la capitale cambodgienne.

Cette conférence, consacrée au rôle de supervision de ces Commissions pour la coopération et l’édification des frontières de paix et d’amitié, est présidée par le président p.i de l’Assemblée nationale cambodgienne, Nguon Nhel.

Vo Trong Viet, président de la Commission de la défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale vietnamienne, et son homologue laotien, Khamsouk Viithavong, sont présents.

Dans son discours prononcé lors de la conférence, Tran Ngoc Khanh, vice-président de la Commission de la défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale vietnamienne, a insisté sur les efforts de son pays pour appliquer les accords déjà signés concernant le Triangle de Développement Cambodge-Laos-Vietnam. Selon lui, l’économie des cinq provinces vietnamiennes inscrites dans ce Triangle (Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong et Binh Phuoc) s’est beaucoup améliorée, avec une croissance annuelle du revenu par habitant de 7,5%. La coopération entre le Vietnam et le Cambodge, le Laos dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de l’industrie, du tourisme, de l’éducation et de la santé, s’est intensifiée tant au niveau national que provincial. Au mois de juillet 2019, le Vietnam comptait 49 projets d’investissement dans la zone du Cambodge relevant du Triangle de Développement, et 67 autres dans la zone similaire du Laos.

Tran Ngoc Khanh a en outre indiqué que la coopération tripartite dans la garantie de la sécurité frontalière s’était renforcée. La Commission de la défense et de la sécurité a aidé le Comité permanent de l’Assemblée nationale vietnamienne à mettre en place à titre expérimental la politique d’octroi de visas électroniques pour favoriser le déplacement des habitants entre les trois pays. Elle a également déployé des efforts pour coopérer avec le Laos afin de résoudre les problèmes concernant les migrations et les mariages sans acte de mariage dans les zones frontalières…

L’après-midi du 27 août, les participants doivent discuter des orientations pour maintenir la sécurité sur les frontières communes, évaluer les défis émergents et signer le procès-verbal de la conférence. -VNA