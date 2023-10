Le secrétaire général de l'Assemblée nationale et président du Bureau de l'Assemblée nationale, Bui Van Cuong (au milieu), lors de la conférence de presse. Photo: VNA

Panorama de la conférence de presse. Photo: VNA

L'Assemblée nationale examinera de plus des rapports sur le travail judiciaire, décidera de l’ajustement de certains points de la résolution 53/2017/QH14 du 24 novembre 2017 de l'Assemblée nationale sur le rapport d'étude de faisabilité concernant le projet d'acquisition, d'indemnisation, de soutien et de relogement pour l'aéroport international de Long Thanh.Sont également prévues des séances de questions-réponses et de supervision thématique concernant des programmes cibles nationaux.Pham Thai Ha a souligné que les députés procéderaient à des votes de confiance pour ceux qui occupent des postes élus ou approuvés par l'Assemblée nationale. La liste des postes faisant objet des votes de confiance sera soumise par le Comité permanent de l'Assemblée nationale à l'organe législatif pour approbation le 24 octobre.-VNA