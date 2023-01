Concours "Préparation des banh tet 2023". Photo : TT/CVN

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Organisé par le Parc de l’histoire et de la culture nationales de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec le Service municipal du tourisme et le Comité populaire de la ville de Thu Duc, le 11e concours "Préparation du banh tet 2023" s’est déroulé pendant deux jours, les 15 et 16 janvier, dans la mégapole du Sud.

Il s'agissait d'un événement entrant dans le cadre de la série d'activités pour célébrer le Nouvel An lunaire du Chat 2023, qui a eu lieu au Temple commémoratif des rois Hùng dans le Parc de l’histoire et de la culture nationales de Hô Chi Minh-Ville.

Le concours a attiré 53 équipes venues des districts et arrondissements de Hô Chi Minh-Ville, de la ville de Thu Duc... De nombreuses activités significatives ont été également organisées dans le cadre de ce concours telles qu’offrande de bâtonnets d’encens et de fleurs sur l’autel des rois Hùng, programme d’échanges culturels et artistiques, préparation des banh tet (bûche de riz gluant farcie et cuite à la vapeur), présentation de plateaux du Têt...

Selon le comité d'organisation, ce concours est une bonne occasion d’échanger des expériences dans la préparation du Têt. Il vise également à maintenir et à promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles, en particulier auprès de la jeunesse.

Le comité d'organisation a sélectionné les meilleurs banh tet pour organiser une cérémonie d'offrande sur l’autel des rois Hùng le 18 janvier au Temple commémoratif des rois Hùng et sur l’autel de Nguyên Huu Canh, un mandarin militaire de la dynastie des Nguyên.

À l'occasion du Nouvel An lunaire du Chat, le Parc de l’histoire et de la culture nationales de Hô Chi Minh-Ville organise également des activités festives telle qu’exposition de plantes d'agrément typiques du Sud, remise de cadeaux...-CVN/VNA