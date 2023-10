Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 12 octobre (heure locale), un groupe d'élèves vietnamiens de la Reigate Grammar School (RGS) Vietnam s'est produit lors d'un concert à l'école RGS au Surrey, au Royaume-Uni.Il s'agissait d'un événement marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni et le 10e de la création de la RGS Vietnam. Il s'inscrivait également dans le cadre du programme de coopération et d'échange d'élèves entre les RGS Vietnam et UK.Étaient présents au concert l'ambassadeur vietnamien au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long ; Shaun Fenton, directeur de la RGS UK ; et Brendan Finn, directeur de l'école primaire RGS Vietnam.Lors du concert, les élèves vietnamiens et britanniques ont interprété des œuvres musicales et des danses vietnamiennes. RGS Vietnam, première école privée au Vietnam organisée selon une marque du système éducatif britannique, compte actuellement plus de 400 étudiants répartis des trois grandes cursus du système éducatif.-VNA