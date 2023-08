Photo: laodong.vn



Bà Ria-Vung Tàu (VNA) - L’économie circulaire résout progressivement les problèmes et les défis liés à l’environnement et à l’énergie, créant une percée pour aider le district insulaire de Côn Dao, dans la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud) à développer une économie verte et durable.



Selon les statistiques du Comité populaire du district de Côn Dao, les déchets ménagers et touristiques sur l’île sont estimés à environ 25 tonnes/jour, dont près de 2 tonnes de déchets plastiques, alors que sa capacité de traitement des déchets est d’environ 10 tonnes/jour, causant la pollution de l’environnement et affectant les paysages et la santé des résidents et des touristes.



Devant cette situation, le Comité populaire de la province de Bà Ria-Vung Tàu a misé sur l’économie circulaire pour promouvoir les atouts locaux et relever ces défis. Il a chargé le Département provincial des sciences et de la technologie de développer le projet "Recherche et application du modèle d’économie circulaire au service du développement socio-économique durable dans le district de Côn Dao pour la période 2021-2026, avec une vision jusqu’en 2030".

L’une des solutions importantes du projet est de construire un système de gestion des déchets ménagers et touristiques selon les principes de l’économie circulaire, a fait savoir Nguyên Hông Quân, directeur de l’Institut pour le développement de l’économie circulaire (ICED) relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville (VNU-HCM), consultant du projet.

Le projet a été approuvé par le Comité populaire provincial le 16 mars 2023 par la décision n°495/QD-UBND. Il vise à atteindre d’ici 2030 un taux de collecte et de traitement de 50% des déchets ménagers solides, de 100% de déchets organiques, de collecte et de traitement des eaux des pluies pour la consommation de 10%, à porter la culture et la restauration des récifs coralliens à 6-7ha, de porter à 30% le taux de nouveaux véhicules de transport de passagers utilisant de l’électricité et des énergies vertes.

Le vice-président du Comité populaire du district de Côn Dao, Huynh Trung Son, a déclaré que Côn Dao a sensibilisé les gens à la protection de l’environnement et lancé un mouvement pour collecter, trier, recycler et traiter, gérer et réduire les déchets plastiques à la source dans la population et sur les sites touristiques.

Visite de Côn Dao en bus électrique. Photo: baobariavungtau.com.vn

Le responsable a fait savoir que le district achèvera le projet de construction d’une usine de traitement des eaux usées, d’une capacité journalière de traitement de 1.000 m3 pour la phase 1 et de 3.500 m3 pour la phase 2 à l’horizon 2030.

En outre, le district investira également, avec le budget de l’État et les capitaux mobilisés dans la société, dans la construction d’un système de collecte des eaux usées des ménages et des zones résidentielles, d’un système de collecte d’eau de pluie pour la consommation et les activités touristiques sur les petites îles, d’un système d’approvisionnement en eau pour l’île principale, d’une capacité estimée à environ 200 m3/jour.



En outre, le projet propose également d’autres solutions pour développer une économie basée sur la connaissance pour des domaines tels que l’agriculture, le tourisme, l’industrie et les services.



Elles consistent à construire des modèles d’agriculture biologique, appliquer la haute technologie dans la production agricole ; à développer l’écotourisme et le tourisme communautaire, en combinaison avec la préservation et la promotion des valeurs culturelles, historiques et naturelles de Côn Dao ; à encourager l’utilisation de sources d’énergies renouvelables telles que l’énergie solaire, l’énergie éolienne; à développer l’économie du partage, à connecter les entreprises et les particuliers dans l’offre et l’utilisation des produits et services. – VNA