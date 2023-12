Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Côn Dao est un district insulaire situé dans la province de Bà Ria-Vung Tàu, à 230 km au sud de Hô Chi Minh-ville. Composé de 16 îles, la plus grande étant Côn Son, cet endroit imprégné d'histoire est désormais une destination touristique et spirituelle majeure, tout en étant un pôle économique dynamique du pays.



Autrefois connu sous le nom de Poulo Condor, Côn Dao a acquis une notoriété particulière en tant qu'«enfer terrestre» dans l'histoire et la littérature. C'était le lieu de détention le plus impitoyable réservé aux Vietnamiens engagés dans la lutte contre le colonialisme français et l'impérialisme américain. Aujourd'hui, Côn Dao a été transformé en un centre de tourisme, d'écologie maritime et insulaire, de culture, d'histoire et de spiritualité de renommée internationale.



Le plan d'aménagement de Côn Dao pour 2030, approuvé par le Premier ministre, vise à préserver les vestiges nationaux présents sur l'île tout en mettant en valeur les atouts naturels et environnementaux de cette terre considérée comme une perle au milieu de la mer.



En plus de ses plages, de ses récifs coralliens et de ses forêts verdoyantes bercées par les vents et les vagues, Côn Dao attire également les touristes grâce aux nombreux vestiges historiques qu'il abrite. Parmi eux, les plus importants sont la prison de Côn Dao, le cimetière Hàng Duong et le temple de Phi Yên.



"Je suis venu plusieurs fois, et à chaque visite, ce fut un enchantement. La mer est magnifique, la nature est sauvage et l'environnement est pur", a partagé un touriste.



"C’est aux héros qui se sont sacrifiés que nous devons la paix nationale dont nous jouissons aujourd’hui. Je tiens donc particulièrement à me rendre à Côn Dao pour leur exprimer ma profonde gratitude", a indiqué un autre.



"Bien que je n’aie pas de proche parmi les héros qui reposent ici, au cimetière Hàng Duong, j'y vais chaque année pour brûler des bâtonnets d’encens à leur mémoire", a confié un troisième.



"Les histoires de héros ayant sacrifié leur vie pour la nation m’ont toujours profondément ému, moi qui fais partie de la jeune génération. Aller à Côn Dao pour mieux comprendre l’histoire nationale, ça en vaut la peine, vraiment !", a dit un autre.



Au cours des 11 premiers mois de 2023, Côn Dao a accueilli plus de 555.000 visiteurs, enregistrant une augmentation de 23% par rapport à la même période de l'année précédente. 13.000 touristes étrangers s'y sont rendus, soit une hausse de 84%. L'afflux est tel que le plus grand défi pour le district est désormais de préserver un environnement sain et propre.



Entre-temps, de nouveaux produits touristiques sont proposés, tels que l'exploration de petites îles au sein du Parc national de Côn Dao, des plongées pour contempler les coraux et des découvertes de plantes et d'animaux typiques de la région, tels que la tortue imbriquée et le concombre de mer.



Au Parc national de Côn Dao, les archéologues ont découvert des objets datant du Néolithique et de l'Âge du Bronze, ainsi que des tombes témoignant de la civilisation de Sa Huynh datant d'il y a près de 2000 ans.



En outre, Côn Dao dispose de ressources économiques maritimes considérables. La région constitue un vaste champ de pêche et offre un emplacement idéal pour la construction d'ateliers de transformation de fruits de mer destinés à l'exportation, ainsi que pour le développement de services logistiques. La baie de Bên Dâm, protégée du vent, présente une profondeur des eaux variant entre 6 et 18 mètres. Le port maritime de Bên Dâm offre une gamme complète de services, allant du pétrole à l'électricité, en passant par l'eau, le marché aux poissons et les entrepôts frigorifiques.



Côn Dao dispose également d'une flotte importante capable de pêcher jusqu'à 10.000 tonnes de fruits de mer par an, comme l'indique Lê Van Phong, secrétaire du comité du Parti et président du comité populaire du district de Côn Dao.



"Il est de notre volonté de préserver et de promouvoir les valeurs léguées par nos prédécesseurs, tout en stimulant le développement économique local et en veillant à la protection de l'environnement. Sur le plan social, nous travaillons notamment à la reconversion de la main-d'œuvre agricole vers le tourisme et les services", déclare-t-il.



Côn Dao s'engage actuellement dans la modernisation de son aéroport, Co Ông, et dans la construction d'un port commercial et de services capable d'accueillir des navires d'une jauge de 2000 tonnes. En parallèle, de nouveaux embarcadères sont en cours d'installation sur les petites îles, et les embarcadères existants au centre du district sont en cours de rénovation.



En 2011, la principale île de Côn Dao a été sélectionnée par la revue britannique Lonely Planet parmi les 10 îles les plus mystérieuses et les meilleures au monde. Actuellement, le district insulaire fait partie des 21 centres touristiques nationaux du Vietnam.-VOV/VNA