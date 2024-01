Hanoi (VNA) – Le Vietnam et les Philippines ont publié un communiqué de presse conjoint à l’occasion de la visite d’État au Vietnam du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Le président Vo Van Thuong et son homologue philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. passent en revue la garde d’honneur lors de la cérémonie de bienvenue de ce dernier à Hanoi, le 30 janvier. Photo : VNA Le président Vo Van Thuong et son homologue philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. passent en revue la garde d’honneur lors de la cérémonie de bienvenue de ce dernier à Hanoi, le 30 janvier. Photo : VNA

Voici le texte intégral du communiqué de presse commun :

A l’invitation de S.E. M. Vo Van Thuong, président de la République socialiste du Vietnam, S.E. M. Ferdinand Romualdez Marcos Jr., président de la République des Philippines, a effectué une visite d’État au Vietnam du 29 au 30 janvier 2024. Voici le texte intégral du communiqué de presse commun :A l’invitation de S.E. M. Vo Van Thuong, président de la République socialiste du Vietnam, S.E. M. Ferdinand Romualdez Marcos Jr., président de la République des Philippines, a effectué une visite d’État au Vietnam du 29 au 30 janvier 2024.

Au cours de la visite, le président Ferdinand Romualdez Marcos Jr. a eu droit à une cérémonie officielle de bienvenue et a eu des entretiens bilatéraux avec le président Vo Van Thuong. Le président des Philippines a également rendu des visites de courtoisie à S.E. M. Pham Minh Chinh, Premier ministre du Vietnam, et S.E. M. Vuong Dinh Hue, pésident de l’Assemblée nationale du Vietnam.

Lors de leurs entretiens, les deux dirigeants ont hautement apprécié le développement fort et substantiel du partenariat stratégique entre les deux pays. Compte tenu des nombreuses similitudes de points de vue et d’intérêts des deux pays, ils sont convenus de renforcer et de développer davantage le partenariat de manière plus approfondie et plus globale à l’approche des étapes clés du 10e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam-Philippines en 2025 et du 50e anniversaire de relations diplomatiques en 2026.

Les deux présidents ont convenu de renforcer la confiance politique, l’amitié et la coopération globale en organisant régulièrement des engagements et des visites de haut niveau à tous les niveaux par le biais des canaux du Parti, de l’État, du gouvernement et du Parlement, ainsi que par des échanges entre les peuples. Ils se sont engagés à maintenir les mécanismes de coopération bilatérale établis et à mettre en œuvre efficacement les instruments signés entre les deux pays pour renforcer la compréhension et la confiance mutuelles.

Les dirigeants ont convenu d’approfondir les relations économiques et d’encourager les initiatives conjointes entre les deux pays. Ils ont souligné l’importance d’augmenter le volume du commerce et des investissements bilatéraux, notamment en tirant parti de l’Accord sur le commerce des marchandises de l’ASEAN (ATIGA) et du Partenariat économique régional global (RCEP) pour promouvoir des chaînes d’approvisionnement plus intégrées entre les entreprises des deux économies.

Les deux parties ont convenu de travailler en étroite collaboration pour créer des conditions favorables à des flux commerciaux fluides afin d’atteindre au plus tôt l’objectif commercial de 10 milliards de dollars, ainsi que pour améliorer l’environnement des affaires afin de le rendre plus propice aux investissements dans les secteurs d’intérêt pour les deux pays. .

Elles ont également discuté d’une coopération prometteuse dans des domaines tels que l’agriculture, en particulier le commerce du riz, l’accès aux marchés pour les produits agricoles, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, le développement des infrastructures, l’éducation, la gestion des transports, l’innovation, le tourisme, la connectivité, la science et la technologie et la protection de l’environnement, entre autres.

Les deux parties ont pris note de la forte coopération en matière de sécurité et de défense, qui contribue à renforcer la coopération stratégique entre le Vietnam et les Philippines. À cet égard, les deux présidents sont convenus de : (i) poursuivre les visites de haut niveau, le partage d’informations, les échanges en matière d’éducation et de formation et les mécanismes de dialogue sur la défense ; (ii) renforcer davantage la collaboration dans le domaine de l’industrie de la défense, ainsi que la coopération en matière de médecine militaire, de recherche et de sauvetage, d’assistance humanitaire et de secours en cas de catastrophe (HADR), de sécurité maritime et aérienne, de lutte contre le terrorisme, de cybersécurité et d’opérations de maintien de la paix, entre autres ; (iii) intensifier la coopération en matière d’application des lois contre les crimes transnationaux, y compris ceux liés au trafic de migrants, à la traite des êtres humains, aux jeux d’argent, aux facilités de crédit clandestines et illégales, à la résidence et au travail illégaux ainsi qu’à d’autres problèmes de sécurité traditionnels et non traditionnels, et a appelé les responsables concernés de s’appuyer sur l’expertise et l’expérience de chacun.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les mécanismes de coopération maritime existants, notamment la Commission mixte des affaires maritimes et océaniques au niveau des vice-ministres, le mécanisme de communication téléphonique entre les autorités des garde-côtes des deux pays, entre autres, et d’adopter d’autres mesures pour garantir la la sûreté et la sécurité des pêcheurs des deux pays ainsi que de résoudre à l’amiable les incidents inattendus en mer.

Les dirigeants ont souligné l’importance de renforcer la coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture, du tourisme, des soins de santé, des échanges entre les peuples, de la coopération entre les localités et de promouvoir le rôle des organisations d’amitié de chacun afin de renforcer les liens entre leurs peuples, d’accroître la compréhension mutuelle, de stimuler connectivité, enrichir la diversité culturelle et promouvoir les relations globales.

Les dirigeants ont échangé leurs points de vue sur un large éventail de questions sous-régionales, régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation au Myanmar et en Mer Orientale. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à maintenir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région, notamment en faisant progresser les efforts de renforcement de la communauté de l’ASEAN à travers la mise en œuvre complète et efficace de la Vision de la Communauté de l’ASEAN pour 2025 et de la Vision de la Communauté de l’ASEAN pour 2045, en soutenant la coopération sous-régionale, notamment le mécanismes de coopération Mékong et BIMP-EAGA.

À cette fin, les deux présidents ont salué la coopération efficace entre le Vietnam et les Philippines au sein de l’ASEAN et ont convenu de renforcer la coopération, la coordination et la consultation mutuelle pour répondre efficacement et en temps opportun aux questions régionales et internationales d’intérêt commun, contribuant ainsi à consolider la solidarité, la centralité et le rôle central de l’ASEAN dans les mécanismes et processus dirigés par l’ASEAN.

Les deux présidents ont apprécié la coordination étroite, la consultation et le soutien mutuel, y compris dans leurs candidatures respectives, au sein des organisations internationales et des cadres multilatéraux, en particulier au sein des Nations Unies (ONU), de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et du Dialogue Asie-Europe (ASEM).

Les deux présidents ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité maritime, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale. Ils ont appelé à faire preuve de retenue dans la conduite d’activités qui pourraient compliquer ou aggraver les différends et affecter la paix et la stabilité régionales, et à éviter les actes unilatéraux susceptibles de modifier le statu quo et d’accroître les tensions, ainsi qu’au règlement pacifique des différends sans recourir à la menace ou au recours à la force conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Ils ont réaffirmé leur engagement à garantir la mise en œuvre pleine et efficace de la Déclaration ASEAN-Chine sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) de 2002 dans son intégralité et à œuvrer en faveur de la conclusion rapide d’un code de conduite efficace et substantiel en Mer Orientale (COC) qui est conforme au droit international, en particulier à la CNUDM de 1982. À cet égard, ils ont exhorté à promouvoir un environnement propice aux négociations du COC.

Au cours de la visite, les présidents Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et Vo Van Thuong ont également assisté à l’échange de documents bilatéraux dans divers domaines, notamment le mémorandum d’accord sur la coopération commerciale dans le domaine du riz, l’accord sur la prévention et la gestion des incidents en Mer Orientale, le mémorandum d’accord sur la coopération agricole et dans les domaines connexes, le programme de coopération culturelle pour la période 2024-2029 et le protocole d’accord sur la coopération maritime.

Le président Ferdinand Romualdez Marcos Jr. a hautement apprécié l’accueil chaleureux et l’aimable hospitalité réservée à la délégation philippine par les dirigeants et le peuple vietnamiens lors de sa visite. Le président des Philippines a invité les dirigeants vietnamiens à se rendre aux Philippines à un moment mutuellement opportun. – VNA