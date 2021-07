La première session de la 15e Assemblée nationale s'est ouverte mardi matin 20 juillet à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La première session de la 15e Assemblée nationale (AN) s'est ouverte mardi matin 20 juillet à Hanoï et a débuté son premier jour de travail.

La séance d'ouverture a été retransmise en direct à la Radio La Voix du Vietnam et à la Télévision nationale du Vietnam.

Le président de la 14e Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a prononcé son discours d'ouverture.

L’AN, ensuite, a écouté le secrétaire général du Comité central du Parti, Nguyen Phu Trong, prononcer son discours ; et les responsables de présenter les rapports finaux sur les élections législatives, sur les résultats de la confirmation du statut des députés à la 15e AN.

Mardi après-midi, l’AN a élu le président de la 15e AN au bulletin secret avant de discuter et voter la Résolution sur l’élection du président de l’AN en utilisant le système de vote électronique. Le président de la 15e Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a prêté serment et prononcé son discours d'investiture.

Ensuite, l’AN a élu les vice-présidents de l’AN et les membres du Comité permanente de la 15e Assemblée nationale au bulletin secret.



Le 21 juillet, l’AN procédera aux élections du secrétaire général de l’AN, du président du Conseil des ethnies, du président de la Commission de l’AN et de l’inspecteur général de l'Audit de l’État ; écoutera la proposition et discuter du programme de supervision de l’AN de 2022 et du programme d’édification des lois et des ordonnances de 2022 et ajustera le programme d’édification des lois et des ordonnances de 2021. - VNA