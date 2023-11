Hanoï (VNA) - Sur l’invitation du président Vo Van Thuong, son homologue mongol Ukhnaagiin Khurelsukh et son épouse effectuent une visite d'État au Vietnam du 1er au 5 novembre.A cette occasion, les deux parties ont publié un communiqué conjoint Vietnam-Mongolie Lors de sa visite, le président Ukhnaagiin Khurelsukh s'est entretenu avec le président Vo Van Thuong, a rencontré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.Il s’est rendu hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée. Il a participé au Forum d’affaires Vietnam-Mongolie et visité le groupe de police mobile de cavalerie du commandement de la Police mobile, le ministère de la Sécurité publique et des établissements économiques et culturels dans la province de Hoa Binh (Nord).Au cours de cette visite, les deux parties ont discuté des mesures visant à promouvoir la coopération bilatérale dans la politique, la défense, la sécurité, l'économie, l'éducation, les sciences et technologies, les transports, la logistique, la culture, le tourisme. Elles ont échangé des points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun et ont convenu d’établir en 2024 un nouveau cadre de relations de plus en plus complet et substantiel à l'occasion du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.Le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh et son épouse ont sincèrement remercié le président Vo Van Thuong, son épouse, les dirigeants et le peuple vietnamiens pour avoir réservé à la délégation mongole un accueil respectueux, cordial et attentionné.Le président mongole a invité respectueusement le président Vo Van Thuong et son épouse à effectuer une visite d'État en Mongolie, à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Mongolie en 2024. Invitation a été acceptée. - VNA