Vatican - A l'occasion de la visite du président vietnamien Vo Van Thuong au Vatican le 27 juillet 2023, sur la base de la 10e session du Groupe de travail conjoint entre le Vietnam et le Saint-Siège le 31 mars 2023 au Vatican , et avec le désir de continuer à faire progresser les relations bilatérales, les deux parties annoncent officiellement que le gouvernement de la République socialiste du Vietnam et le Saint-Siège ont conclu «l'accord sur le statut du représentant papal résident et le bureau du représentant papal résident au Vietnam».

Le président Vo Van Thuong (gauche) et le pape François. Photo : VNA

Lors de les entretiens respectifs entre le président Vo Van Thuong et le pape François et le secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin Pietro Parolin, les deux parties ont exprimé leur haute appréciation pour les progrès notables dans les relations entre le Vietnam et le Saint-Siège, et les contributions positives de la communauté catholique de Vietnam jusqu'à présent.Les deux parties ont exprimé leur confiance que le Représentant Papal Résident remplira le rôle et le mandat donnés dans l'Accord, apportera un soutien à la communauté catholique vietnamienne dans ses entreprises dans l'esprit de la loi et, toujours inspiré par le Magistère de l'Église, pour accomplir la vocation d'« accompagner la nation » et d'être « de bons catholiques et de bons citoyens », et de contribuer au développement du pays, tandis que le Représentant servira de passerelle pour faire avancer les relations entre le Vietnam et le Saint-Siège.- VNA