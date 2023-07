Colloque sur les relations entre le Vietnam et le Japon à Da Nang. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - L'Université Dong A a organisé le 1er juillet à Da Nang (Centre) un colloque sur les relations entre le Vietnam et le Japon, en l'honneur du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon (1973-2023).



Des interventions de chercheurs vietnamiens et japonais sur les relations entre les deux pays dans de nombreux domaines tels que l'histoire, la culture, la diplomatie, la sécurité et la défense, l'économie, le financement d’aides publiques au développement, l'éducation, l'agriculture, la transformation numérique, la coopération régionale..., ont été présentées lors du colloque.



Selon le vice-président permanent du Comité populaire de Da Nang, Ho Ky Minh, sa ville a établi des relations d'amitié et de coopération officielles avec quatre villes japonaises que sont Kawasaki, Sakai, Yokohama et Kisarazu.



En outre, le Japon se classe au premier rang en termes d'investissements enregistrés à Da Nang avec un milliard de dollars dans 222 projets, représentant 23,5% du nombre de projets et 26% des capitaux étrangers dans la ville.



De plus, les échanges commerciaux entre les deux parties ont atteint 1.170 millions de dollars en 2022, contribuant activement au commerce entre les deux pays.



Parallèlement, la ville de Da Nang coopère étroitement avec le Japon dans les domaines de la culture, de l'éducation et du tourisme. De nombreuses activités d'échange culturel ont eu lieu entre les deux parties. Da Nang a également établi des coopérations avec des universités et des établissements d'enseignement japonais pour promouvoir les relations dans l'éducation et la formation des ressources humaines.



Par ailleurs, le tourisme de Da Nang attire un grand nombre de touristes japonais, contribuant au développement économique et touristique de la plus grande ville du Centre du Vietnam.



Dans le cadre du colloque, a eu lieu un forum intitulé "Relations Vietnam - Japon : Regarder vers l'avenir", avec la participation de plusieurs spécialistes de premier rang sur les relations vietnamo-japonaises. -VNA