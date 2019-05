Tout au long des cinq jours du festival des métiers traditionnels de Hue 2019, à côté des expositions, les visiteurs ont eu l’occasion de rencontrer des artisans. Photo : internet

Thua Thien-Hue (VNA) – Ayant pour thème "Quintessence des métiers vietnamiens", le 8e festival des métiers traditionnels de Hue, province de Thua Thien-Hue (Centre), s'est achevé dans la soirée du 1er mai, après cinq jours de fête.

Ce festival a vu la participation de plus de 350 artisans venus de 60 villages de métiers traditionnels des quatre coins du pays, spécialisés dans la bijouterie, la broderie, la fonderie de cuivre, la couture d'ao dài (tunique traditionnelle des Vietnamiennes), la fabrication de côm (jeune riz gluant en granules aplaties), rotin, etc.

En particulier, dans le cadre du festival, ont été présentés des produits artisanaux de sept villes étrangères maintenant des relations de jumelage et de coopération avec Hue. 70 artisans de ces villes et de trois associations professionnelles et d'affaires du Japon, de République de Corée, de Chine et de Turquie étaient présents.

Ce festival a attiré environ 400.000 visiteurs, soit 2,3 fois plus que la 7e édition tenue en 2017.

Du 28 avril au 1er mai, le taux d’occupation des chambres d'hôtels de Hue a atteint une moyenne de plus de 97%, voire 100% dans les hôtels 3 à 5 étoiles. Les plus nombreux furent les voyageurs en provenance de République de Corée, de Thaïlande, de Malaisie, de France et des Etats-Unis.

Tout au long des cinq jours de fête, à côté des expositions de produits, des programmes de présentation des maillons de production, les visiteurs ont eu l’occasion d’échanger avec des artisans.

Selon le vice-président permanent du Comité populaire municipal de Hue, Nguyen Dang Thanh, ce festival avait pour objet de promouvoir la quintessence des patrimoines, d'élever la rentabilité des produits artisanaux et d'approfondir les liens entre les secteurs, notamment l'artisanat et le tourisme.

Le succès de la 8e édition aidera à rehausser la position de la cité impériale de Hue, ville des festivals du Vietnam, également ville culturelle de l’ASEAN.

Après sept éditions, le festival des métiers traditionnels de Hue 2019 fut un grand rendez-vous pour de nombreux artisans de Thua Thiên-Huê et d'autres villes et provinces tant vietnamiennes qu'étrangères, réaffirmant son prestige dans le cœur du public, des touristes et des artisans. -VNA