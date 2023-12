Les trois présidents de l'AN du Camboge, du Vietnam et du Laos. Photo



Vuong Dinh Hue reçoit de la partie lao la responsabilité d'accueillir le deuxième Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam prévu en 2025. Photo : VNA



Vientiane (VNA) - La deuxième séance plénière et la cérémonie de clôture du premier Sommet parlementaire Cambodge - Laos - Vietnam ( CLV) a eu lieu le 6 décembre à Vientiane au Laos.Le sommet a adopté une déclaration commune sur le renforcement du rôle de l’organe législatif dans la promotion d'une coopération intégrale entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam.Les trois présidents de l'Assemblée nationale ont signé la Déclaration commune, réaffirmant leur engagement à élargir et à approfondir davantage les relations de coopération et de partenariat parlementaire pour protéger la coopération étroite et mutuellement bénéfique entre l'organe législatif du CLV , à favoriser ainsi la coopération dans les domaines de la politique, de la sécurité, de la défense, de la culture et de l'économie , à mettre en œuvre résolument le rôle de supervision de l'Assemblée nationale dans la résolution des questions en suspens pour le bénéfice commun des peuples de la zone du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam et des trois pays.La déclaration commune démontre également le consensus des trois organes législatifs sur les priorités de coopération dans les trois piliers de la politique - relations extérieures, défense - sécurité et économie - culture - société.Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a souligné l’importance du renforcement des relations de coopération et de solidarité entre les trois pays Cambodge - Laos - Vietnam. Il a proposé la coopération étroite ; la supervision des accords signés entre les trois pays ; le renforcement des piliers de défense et de sécurité ; la création des percées dans la coopération économique ; la promotion de la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, des sciences, des technologies, du tourisme et de l'agriculture ; le renforcement de la coopération entre les agences du Parti, de l'État, de l'Assemblée nationale, du Front de la Patrie, des organisations populaires et des localités des trois pays, sur la base de la promotion du potentiel et des forces de chaque partie.Lors de la cérémonie de clôture, au nom de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue a reçu de la partie lao la responsabilité d'accueillir le deuxième Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam prévu en 2025.Il a respectueusement invité le président de l'Assemblée nationale du Cambodge et le président de l'Assemblée nationale du Laos à assister aux activités de la deuxième Sommet parlementaire CLV qui aura lieu au Vietnam.Vuong Dinh Huê et les délégués cambodgiens et lao ont regardé une vidéo impressionnante sur le Vietnam, les Vietnamiens et leurs réalisations obtenues dans tous les domaines de développement. - VNA