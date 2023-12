Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, prononce le discours de clôture de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Après trois jours de travail (13, 14 et 18 décembre), la 28e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale s’est clôturée.



Dans son discours de clôture prononcé dans l'après-midi du 18 décembre, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a indiqué que le Comité permanent de l'Assemblée nationale avait examiné, commenté et décidé une vingtaine de contenus.



Parmi ces contenus, le Comité permanent de l'Assemblée nationale a discuté de son programme de travail en 2024 et adopté son programme des relations extérieures pour l’année prochaine.



En outre, il a décidé d'ajouter quatre projets de loi au programme d'élaboration de lois et ordonnances en 2024. Il s'agit du projet de loi sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains (modifiée), du projet de loi sur les produits chimiques (modifiée), du projet de loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (modifiée), et du projet de loi sur la gestion de l'utilisation des armes, des explosifs et des outils de soutien (modifiée).



De plus, le Comité permanent a adopté une résolution sur les taux de taxe pour la protection de l'environnement sur l'essence, le pétrole et les lubrifiants en 2024. Selon cette résolution, les taux de taxe seront maintenus comme en 2023 et la période d'application s'étendra sur toute l'année 2024.



Le Comité permanent a également dressé un bilan de la 6e session de l'Assemblée nationale et a discuté des préparatifs des prochaines sessions.-VNA