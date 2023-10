Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, prend la parole. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Mardi matin 17 octobre, la 27e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) s'est clôturée.



Dans son discours de clôture, le président de l'AN, Vuong Dinh Hue, a déclaré que le Comité permanent avait accompli tout le programme de travail de la 27e réunion. Selon lui, à ce jour, tous les préparatifs pour la 6e session de l'AN, prévue le 23 octobre, ont été achevés, selon Vuong Dinh Hue.



Le président de l'AN a insisté sur le strict respect des règles concernant le contenu de la session prochaine, sans ajouter de contenu supplémentaire au programme, sauf en cas de nécessité urgente et avec l'avis des autorités compétentes.



Vuong Dinh Hue a demandé aux agences et organes compétents de revoir les préparatifs afin de garantir un bon déroulement de la 6e session, en assurant une sécurité absolue et une réussite maximale. -VNA