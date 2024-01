Hanoi (VNA) - EVNNPT a signé vendredi 26 janvier des contrats de crédit d’une valeur de plus de 15,6 billions de dôngs (634 millions de dollars) avec les banques BIDV, VietinBank, MB, ACB et VIB pour mettre en œuvre des projets de construction de la ligne de transmission de 500 kV du circuit 3.

Les représentants d'EVNNPT et de MB signent un contrat de crédit le 26 janvier. Photo : VNA

Cette ligne relie sur 519 km le district de Quang Trach dans la province de Quang Binh (Centre) à Phô Nôi dans la province de Hung Yên (Nord).Le projet, d’un coût de 22.000 milliards de dong (895,95 millions de dollars), couvre 211 communes et quartiers de 43 districts et villes des provinces de Quang Binh, Hà Tinh, Nghê An, Thanh Hoa, Ninh Binh, Nam Dinh, Thai Binh, Hai Duong et Hung Yên.S’exprimant lors de la cérémonie de signature, le président du conseil membre de la La Compagnie générale nationale de transport d'électricité (EVNNPT), Nguyên Tuân Tung, a déclaré que le projet de ligne 500 kV de Quang Trach à Phô Noi est important pour connecter le réseau électrique interrégional.Une fois opérationnel, le projet contribuera à augmenter la capacité de transport interrégional de 2.200 MW actuellement à environ 5.000 MW, contribuant ainsi à assurer l’approvisionnement en électricité du Nord dans les temps à venir, a-t-il indiqué.Compte tenu de l’importance et de l’urgence du projet, le Premier ministre a demandé au groupe Electricité du Vietnam (EVN) et à EVNNPT de s’efforcer d’achever les projets d’ici juin prochain. – VNA