Photo : VOV



Hanoï (VNA) - Il est au Vietnam une légende très connue sur l’amour entre un pêcheur pauvre et une princesse. Le pêcheur s’appelle Chu Dông Tu et la princesse est Tiên Dung, fille du 18e roi Hùng (408-258 avant Jésus Christ). L’endroit où se serait passée leur rencontre se trouve dans la province de Hung Yên, qui organise tous les ans une fête commémorant cet évènement.

Cette fête compte parmi les 16 plus grandes du pays. Et cette année, elle a été officiellement inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel national.



Au-delà d’une simple histoire d’amour, la fête Chu Dông Tu-Tiên Dung reproduit un tableau vivant de la vie des anciens Viêt qui ont défriché les terres sauvages des deux rives du fleuve Rouge pour s’y établir.



Cette année, elle a été organisée du 10e au 12e jour du deuxième mois lunaire, dans le cadre de l’Année touristique nationale 2023 axée sur le delta du fleuve Rouge et la ville de Haiphong. Deux temples ont été sélectionnés pour accueillir l’évènement: Da Hoà dans la commune de Binh Minh et Hoa dans la commune de Da Trach. Selon la légende, le premier temple, Da Hoà, aurait été le théâtre de la naissance du plus bel amour de la littérature folklorique vietnamienne, entre la princesse Tiên Dung et le pêcheur Chu Dông Tu, et aurait été sanctifié plus tard par la population. Quant au deuxième temple, Hoa, il serait le lieu où Chu Dông Tu et son épouse ont quitté le monde terrestre pour rejoindre le ciel. Les deux temples ont été classés parmi les sites historiques et culturels nationaux respectivement en 1962 et 1988.

Cette année, au temple Da Hoà, la fête a pris une ampleur sans précédent, réunissant les neuf villages qui correspondent à l’ancienne division administrative de Mê, laquelle, par le passé, célébrait tous les trois ans le couple légendaire.

La fête débute par une procession de chaises du génie tutélaire de chaque village vers le temple Da Hoà. Un dragon long de 20 mètres, constitué par des jeunes hommes dansant aux rythmes effrénés des tambours, conduit le cortège, suivi par des gens portant des fanions, des sabres, des objets rituels, ainsi que par un ensemble de musique traditionnelle et des danseurs…

Photo : VOV



Au même moment, au temple Hoa, les villageois forment également une procession chargée de ramener de l’eau du fleuve Rouge. La prise de l’eau constitue l’un des rites les plus importants de la fête. Elle doit être effectuée au milieu du cours d’eau. Les villageois croient que si la prise d’eau se déroule sans problème, ils auront de bonnes récoltes cette année-là.

Après que cette eau sacrée a été ramenée au temple, la cérémonie commence pour de bon. Le représentant des patriarches des villages concernés lit un appel solennel.



«Oh compatriotes, villageois et visiteurs de tous coins! Nous sommes aujourd’hui réunis pour notre fête traditionnelle célébrant Chu Dông Tu et son épouse qui étaient l’incarnation même de la piété et de la loyauté, et qui ont ouvert la voie pour les échanges commerciaux avec l’étranger pour la population locale», lance-t-il.

Après la partie rituelle, vient la partie festive avec des danses au dragon et aux percussions utilisant des pièces de monnaie, des représentations scéniques et des jeux folkloriques, attirant un grand nombre d’habitants et de touristes.

Nguyên Nhu Dang, le président du comité populaire de la commune de Da Trach, est tout content. “La fête de cette année est particulièrement fastueuse et riche. Que ce soit la procession vers le fleuve pour ramener de l’eau sacrée ou les activités culturelles et artistiques organisées durant les trois jours de fête, tout a été fait de manière à valoriser les traditions anciennes», constate-t-il.

Les touristes se disent aussi impressionnés.

«C’est extrêmement joyeux et animé. J’ai été très impressionnée par la procession de l’eau sacrée depuis le fleuve Rouge. Je souhaite bonne continuation à la population locale. Elle a en effet tout intérêt à préserver ces traditions et à organiser des fêtes de plus en plus impressionnantes pour faire connaître ce patrimoine culturel immatériel national au plus grand nombre», dit une visiteuse.

«J’ai déjà participé à pas mal de fêtes, mais celle-ci attire vraiment beaucoup de monde, sans doute en raison de sa nouvelle inscription au patrimoine national», ajoute une autre.

La fête Chu Dông Tu-Tiên Dung est en effet la fête de l’amour la plus originale du Vietnam. Les deux temples accueillant cette fête, Da Hoà et Hoa, sont non seulement des lieux de culte, mais également des destinations touristiques incontournables de la province de Hung Yên en particulier et du delta du fleuve Rouge en général. - VOV/VNA