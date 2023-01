Fonos - une start-up vietnamienne de livres audio qui a reçu un investissement de près de 2 millions de dollars. Photo: Vnexpress



Hanoï (VNA) - Le Vietnam émerge en tant que l'une des économies émergentes dynamiques et un pôle de développement pour les start-ups innovantes dans la région Asie-Pacifique.

Selon le National Startup Support Centre of Vietnam (NSSC), l'écosystème des start-ups du Vietnam en 2022 a connu de nouveaux développements. Le Vietnam est actuellement classé 54e dans l'écosystème mondial des start-ups. On estime qu'il y a environ 3 800 start-ups opérant dans tout le pays.



Au cours des 9 premiers mois de 2022, 94 transactions de capital-risque d'un montant total de 494 millions de dollars ont été versées à des start-ups vietnamiennes.



Le rapport Vietnam Open Innovation Ecosystem Report 2022 de BambuUp montre que l'écosystème des start-ups vietnamiennes est entré dans une période florissante fin 2019. Le record a été atteint en 2021 avec 165 transactions et un investissement total de1,4 milliard de dollars.



Le rapport montre également que l'investissement moyen dans une start-up vietnamienne est d'environ 1,15 million de dollars au stade précoce (early-stage) et de 9,5 millions au stade intermédiaire et avancé (medium & late stage).



La quantité croissante de capitaux d'investissement étrangers qui affluent dans les start-ups technologiques vietnamiennes leur ouvre des opportunités mais aussi leur pose des défis en les forçant à mieux performer afin de répondre aux attentes à la mesure des capitaux injectés par les investisseurs. -CPV/VNA