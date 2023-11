Hanoi (VNA) - La 7e Conférence sur la population de l’Asie et du Pacifique, du 15 au 17 novembre 2023 à Bangkok, en Thaïlande, constitue une excellente occasion pour les gouvernements, la société civile, les jeunes et d’autres de se réunir, en s’appuyant sur leurs investissements collectifs et planifier de nouvelles initiatives pour un avenir prospère et durable.

Des représentants du ministère vietnamien du Plan on et de l’Investissement, du ministère de la Santé et de l’Union de la jeunesse ont participé à cet événement et contribué à une discussion utile.



A cette occasion, l’Agence vietnamienne d’information (VNA) s’est entretenue avec le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) au Vietnam, Matt Jackson, sur la situation des soins de santé au Vietnam et les défis démographiques auxquels le pays est confronté.



- VNA : Quelles sont vos évaluations des progrès réalisés par le Vietnam en termes de soins de santé, y compris la santé sexuelle et reproductive (SSR), vers le développement durable ?



Matt Jackson : Tout d’abord, je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter le gouvernement vietnamien pour ses progrès remarquables vers la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), comme indiqué dans son Examen national volontaire 2023 sur la mise en œuvre des ODD. Le gouvernement fait preuve d’un engagement politique fort en faveur de l’Agenda 2030 visant à ne laisser personne de côté.



En termes de santé et de droits sexuels et reproductifs, le Vietnam est l’un des neuf pays au monde à avoir atteint l’objectif de réduction de la mortalité maternelle des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). C’est une belle réussite ; cependant, des disparités demeurent. Alors que le taux de mortalité maternelle (TMM) a diminué, passant de 233 pour 100.000 naissances vivantes dans les années 1990 à 46 pour 100.000 naissances vivantes en 2020, il est 2 à 3 fois plus élevé parmi les minorités ethniques. Les besoins non satisfaits en matière de planification familiale s’élèvent à 40% parmi les jeunes célibataires, ce qui est considérablement plus élevé que la moyenne nationale de 10%. Les jeunes manquent encore d’informations et de services adéquats et complets, et la situation est accentuée parmi les minorités ethniques et les personnes handicapées.



La Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), tenue en 1994 au Caire, a réuni plus de 170 pays pour affirmer que chacun a le droit de jouir de la santé sexuelle et reproductive en s’engageant à accéder universellement aux services de santé sexuelle et reproductive.



Cette semaine aura lieu la 7e Conférence sur la population de l’Asie et du Pacifique, au cours de laquelle les pays de la région Asie-Pacifique examineront les progrès réalisés dans le cadre de la CIPD et prépareront le 30e anniversaire en 2024. L’UNFPA appelle les décideurs politiques et les dirigeants communautaires à donner la priorité aux choix et à l’accès des femmes et des filles à des contraceptifs et à des informations sûrs et efficaces, pour garantir que chaque jeune dispose des moyens et des outils nécessaires pour éviter les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles, et pour développer les compétences de vie nécessaires à l’âge adulte et à un âge avancé.



- VNA : Quels sont les défis démographiques au Vietnam ? Comment ces défis ont-ils affecté la mise en œuvre du développement durable au Vietnam ?



Matt Jackson : Comme beaucoup d’autres pays de l’Asie et du Pacifique, le Vietnam connaît des changements démographiques et sociaux rapides. La population totale du pays est passée de 32,6 millions en 1960 à 100 millions en 2023, ce qui en fait le 15e pays le plus peuplé du monde. Les tendances démographiques offrent des perspectives positives pour un développement socio-économique durable. La population en âge de travailler est devenue deux fois supérieure à la population dépendante (de moins de 15 et 65 ans), ce qui constitue une vaste réserve de main-d’œuvre. Cependant, la fenêtre démographique devrait se fermer d’ici 2039, ce qui suggère que la nécessité d’investir dans l’éducation et la formation ainsi que dans la promotion des droits des femmes et des jeunes nécessite une attention particulière.



En outre, le Vietnam est également l’un des pays au monde qui vieillit le plus rapidement. Il est prévu que la transition du pays du "vieillissement de la population" à la "population âgée" soit beaucoup plus courte que dans d’autres pays et se produira d’ici 2036. L’augmentation continue des chiffres absolus et du pourcentage de personnes âgées (75 ans et plus) devrait nous concentrer davantage sur des questions telles que la demande de protection sociale, de soins de santé et de ressources financières. Les personnes âgées vivent plus longtemps et en meilleure santé – et c’est une grande réussite. Pourtant, de nombreuses personnes âgées sont également confrontées à des maladies chroniques, à des handicaps et à des problèmes de santé mentale. Celles-ci entraînent une augmentation des coûts de santé et nécessitent des systèmes de soins de longue durée bien établis. Cela présente à la fois des défis et des opportunités que la conférence sur la population de cette semaine discutera dans le but de garantir des politiques centrées sur les personnes. – VNA