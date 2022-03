Des participants au Championnat de France Technique des Arts Martiaux Vietnamiens (AMV) 2022. Photo : VNA

Paris (VNA) - Après deux jours de compétition acharnée, le Championnat de France Technique des Arts Martiaux Vietnamiens (AMV) 2022 s’est clôturé avec succès. Quelque 80 médailles ont été décernées aux meilleurs compétiteurs de différentes catégories et écoles des AMV.

Tenu les 12 et 13 mars à Paris, le Championnat de France Technique AMV 2022 a attiré quelque 250 compétiteurs venant de tout le pays. Cette année en raison de l'épidémie, le nombre de participants à cette compétition nationale annuelle a sensiblement diminué, limitant ainsi l'effervescence du tournoi. Cependant, la performance habile des artistes martiaux a toujours été applaudie par le public. Basés sur les techniques des poings, de pieds et combinés avec des armes traditionnelles comme bâtons, épées, sabres, lances, hallebarde... les compétiteurs ont montré au public et juge leurs talents et leur souplesse dans leur démonstration, contribuant à honorer la beauté et la richesse des arts martiaux vietnamiens.

Selon M. Nghiêm Xuân Dông, directeur du Centre Culturel Vietnamien en France (CCVF), les AMV sont très populaires en France en particulier et en Europe en général, ce qui se reflète dans le nombre des inscriptions aux clubs de ces genres. Cela montre aussi que la culture vietnamienne, dont notamment les arts martiaux intéressent de plus en plus les Européens en général et en France en particulier. "Ces dernières années, le CCVF a fait des efforts pour soutenir les activités d'un certain nombre de clubs d'AMV traditionnels et de vovinam. Cependant, il ne suffit pas, il nous faut prendre des mesures plus synchrones et spécifiques, mobiliser davantage de moyens pour aider ces arts martiaux à se développer en France, en Europe et dans le monde", a partagé M. Dông.

Des participants au Championnat de France Technique des Arts Martiaux Vietnamiens (AMV) 2022. Photo : VNA

En tant que membre du jury, M. Patrick Da Silva a déclaré "fier" d’avoir passé un bon weekend du Championnat. "Globalement, tout s’est très bien passé, on a bien travaillé. Les compétiteurs sont très satisfaits de leur résultat. Tout le corps arbitral a bien jugé, on a eu aucune réclamation. Le Championnat se compose de 195 épreuves, et 39 médailles ont été remises après chaque jour de compétition".

Pour sa part, M.Jacques Charprenet, chargé de mission de l’ensemble des AMV, a même précisé que 78 médailles, dont 27 d'or, 23 d'argent et 28 de bronze ont été attribué. "Cette année, en raison de l'influence du Covid, le nombre de participants au Championnat a considérablement diminué, mais la qualité est toujours garantie", a-t-il déclaré.

Partageant ses émotions après avoir reçu la médaille d'or, le jeune Julyann Opiola, qui a pratiqué les AMV depuis 9 ans, n'a pas pu cacher sa joie. "Je suis très heureux d’avoir eu cette médaille. Ce n’était pas facile, il y avait beaucoup de concurrences, c’est très difficile mais donc j’ai réussi et je suis très heureux pour le moment", a-t-il confié.

12.000 pratiquants des AMV en France

Importés en France au début des années 1950 du XXe siècle, les AMV attirent actuellement 12.000 personnes à pratiquer dans ce pays. Souvent qualifiés d’art de vivre, les AMV conviennent aussi bien aux adultes qu’aux enfants de par la richesse des techniques proposées alliant tradition et modernité. La recherche de l’épanouissement personnel, le respect d’autrui et la cohésion en sont par ailleurs les maîtres-mots. Les AMV trouvent leur spécificité dans la complémentarité de la tradition avec la modernité qui les caractérisent.

Dans la grande famille des AMV, il existe deux styles prédominants : le Vo cô truyên (AMV Traditionnels) et le Vovinam Viet Vo Dao.

Vo Co Truyen est un terme général pour désigner toutes les différentes écoles d'arts martiaux traditionnels vietnamiens. Il se compose d’une multitude de styles différents appelés "môn phai". Chaque style préserve ses techniques d'héritage à travers des "Quyên" propre à son école.

Un compétiteur au Championnat de France Technique des Arts Martiaux Vietnamiens 2022. Photo : VNA

Le Vovinam Viet Vo Dao (que l'on peut traduire intégralement "La voie de la boxe vietnamienne") est un art martial relativement récent qui est la synthèse de toutes les techniques de combat. En raison de son fort développement de compétition sportive en France et dans le monde, de nombreux championnats internationaux ont eu lieu dans divers pays au monde.

Selon les organisateurs, le Championnats de France Combat des AMV 2022 aura lieu à Paris dans les deux prochains jours, les 26 et 27 mars. -VNA