L'Union des organisations d'amitié de Hanoï, en collaboration avec les ambassades des pays de l'ASEAN à Hanoï, a organisé un programme international d'échange d'art, en l’honneur du 56e anniversaire de la fondation de l’ASEAN et du 78e de la Fête nationale du Vietnam.

La deuxième carte culinaire du Vietnam présentera 126 spécialités de 63 villes et provinces vietnamiennes sous la forme de la lettre S lors du Festival de la gastronomie vietnamienne qui aura lieu à Ho Chi Minh-Ville.

Les citoyens étrangers dont la plupart des Chinois sont de plus en plus nombreux utilisent le visa électronique pour entrer au Vietnam via la porte frontière internationale de Huu Nghi, province de Lang Son (Nord), selon les autorités provinciales.