Binh Dinh (VNA) – En admirant neuf lieux célèbres à Binh Dinh : champs éoliens, île de Hon Khô, tour Duong Long, ... d’en haut, beaucoup de gens ne peuvent s’empêcher d’être impressionnés par leurs paysages époustouflants de beauté.

Binh Dinh vue d'en haut. Photo: VNA

La plage Hoàng hâu - Ghênh Tiên Sa, était autrefois la station balnéaire privée du oi Bao Dai et de la reine Nam Phuong. La reine a été attirée par la beauté des paysages et de la nature ici, elle a alors choisi cet endroit pour faire une escale et se détendre.



La tour Duong Long (tour Ngà) est située dans la commune de Tây Binh, district de Tây Son, province de Binh Dinh, construite à la fin du XIIe siècle, la période de développement la plus brillante de la culture Champa.



Photo: VTC

La tour « Banh it » est située dans la commune de Phuoc Hiêp, district de Tuy Phuoc, province de Binh Dinh. L’architecture de la tour est particulière et fantaisiste vue de loin. Vue dans la direction du complexe des 4 tours, la tour ressemble à un gâteau « banh it » et est ainsi appelée tour « Banh it ».



Photo: VTC

Nhon Hai - pendant la saison des algues de mai à juillet, les touristes peuvent rendre visite à l’île de Hon Khô relevant du village de pêcheurs de Nhon Hai (ville de Quy Nhon) pour « chasser les algues ». Les tapis d’algues dorées créent une belle scène comme un « champ doré » sur la mer bleu clair. D’autre part, les algues sont aussi une source de revenus saisonniers pour les pêcheurs d’ici.



Eo Gio, un chef-d’œuvre naturel de montagnes, de rochers et de mer, Ky Co - La plus belle plage de Binh Dinh. Ces deux lieux sont devenus un « couple parfait » qui donne toujours envie à de nombreuses personnes d’y mettre les pieds.



Photo: VTC

Sur la célèbre route touristique reliant le centre-ville de Quy Nhon à la mer Trung Luong, on trouve non seulement une belle longue plage verte avec des forêts de casuarina chuchotantes des deux côtés de la route, mais également un lieu de vie extrêmement « virtuelle » avec le champ éolien de Phuong Mai dans la commune de Cat Tiên, ville de Quy Nhon.



